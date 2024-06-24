Хирург Умнов: если причина возникновения синяков не понятна, то лучше обратиться к врачу, чтобы исключить, например, лейкоз или диабет

Причинами появления синяков не всегда являются травмы и ушибы

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если у вас часто появляются синяки и вы не знаете откуда они — это повод показаться врачу.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Возможные причины появления синяков назвал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Могут возникать от ушибов/ударов, а также по ряду других причин — из-за недостатка витаминов, как побочный эффект от приёма некоторых лекарств, усиленных занятий спортом. Если возник неожиданно синяк, причина не очень понятна, то лучше обратиться к врачу, чтобы исключить, например, лейкоз, диабет, аутоиммунные заболевания, гормональные сбои”, — подчеркнул он.

По словам врача, обычно синяки исчезают спустя 10 дней, пишет NEWS.ru.

В домашних условиях к месту ушиба нужно приложить холод. Это может быть просто лёд или что-то из морозилки. Можно намазать специальным кремом на основе гепарина или троксерутина.