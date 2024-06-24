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Хирург Умнов: если причина возникновения синяков не понятна, то лучше обратиться к врачу, чтобы исключить, например, лейкоз или диабет

Причинами появления синяков не всегда являются травмы и ушибы

1:01
Здоровье

Если у вас часто появляются синяки и вы не знаете откуда они — это повод показаться врачу.

Причинами появления синяков не всегда являются травмы и ушибы
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Возможные причины появления синяков назвал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Могут возникать от ушибов/ударов, а также по ряду других причин — из-за недостатка витаминов, как побочный эффект от приёма некоторых лекарств, усиленных занятий спортом. Если возник неожиданно синяк, причина не очень понятна, то лучше обратиться к врачу, чтобы исключить, например, лейкоз, диабет, аутоиммунные заболевания, гормональные сбои”, — подчеркнул он.

По словам врача, обычно синяки исчезают спустя 10 дней, пишет NEWS.ru.

В домашних условиях к месту ушиба нужно приложить холод. Это может быть просто лёд или что-то из морозилки. Можно намазать специальным кремом на основе гепарина или троксерутина.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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