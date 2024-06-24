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Кардиолог перечислил симптомы, указывающие на необходимость проведения УЗИ шеи

Кардиолог Степанова: шум в ушах и проблемы с памятью – повод сделать УЗИ шеи

1:16
Здоровье

Постоянные головные боли, шум в ушах и проблемы с памятью могут быть поводом для выполнения УЗИ шеи, как заявил врач-кардиолог Максим Степанов. Специалист пояснил, что в шее находятся важные сосуды и артерии, которые необходимо исследовать при появлении данных симптомов, сообщает Газета. Ru.

Кардиолог Степанова: шум в ушах и проблемы с памятью – повод сделать УЗИ шеи
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"На необходимость проведения УЗИ сосудов шеи указывают постоянные или регулярные головные боли, особенно в области шеи и затылка. На нарушения тока крови по сосудам головного мозга могут указывать головокружения, шум в ушах или нарушения равновесия. При проблемах с памятью и концентрацией необходимо проверить состояние сонной артерии", — пояснил врач.

Степанов подчеркнул, что обследование должно быть назначено врачом, поскольку такие симптомы требуют обращения к медицинскому специалисту. Он также отметил, что своевременное выявление нарушений в кровеносной системе помогает избежать серьёзных осложнений. УЗИ позволяет выявить атеросклеротические бляшки, оценить степень стеноза сосудов и выявить анатомические особенности, которые могут вызывать недомогание.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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