Кардиолог перечислил симптомы, указывающие на необходимость проведения УЗИ шеи

Кардиолог Степанова: шум в ушах и проблемы с памятью – повод сделать УЗИ шеи

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянные головные боли, шум в ушах и проблемы с памятью могут быть поводом для выполнения УЗИ шеи, как заявил врач-кардиолог Максим Степанов. Специалист пояснил, что в шее находятся важные сосуды и артерии, которые необходимо исследовать при появлении данных симптомов, сообщает Газета. Ru.

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"На необходимость проведения УЗИ сосудов шеи указывают постоянные или регулярные головные боли, особенно в области шеи и затылка. На нарушения тока крови по сосудам головного мозга могут указывать головокружения, шум в ушах или нарушения равновесия. При проблемах с памятью и концентрацией необходимо проверить состояние сонной артерии", — пояснил врач.

Степанов подчеркнул, что обследование должно быть назначено врачом, поскольку такие симптомы требуют обращения к медицинскому специалисту. Он также отметил, что своевременное выявление нарушений в кровеносной системе помогает избежать серьёзных осложнений. УЗИ позволяет выявить атеросклеротические бляшки, оценить степень стеноза сосудов и выявить анатомические особенности, которые могут вызывать недомогание.