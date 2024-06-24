Около 150 россиян, заболевших ботулизмом, уже выписаны из больниц

Роспотребнадзор: 149 человек, перенёсших ботулизм, уже выписаны из больниц

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, 149 человек, ранее госпитализированных с диагнозом "ботулизм", были выписаны из больниц. По состоянию на понедельник, 24 июня, было изъято более 250 тонн зараженной продукции и сырья, включая складские запасы.

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

В Роспотребнадзоре также отметили, что в некоторых регионах фиксируются новые случаи ботулизма. Это объясняется перемещением граждан, которые употребляли опасную продукцию в тех местах, где она была реализована.