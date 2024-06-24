Диетолог Калинчев рекомендует в жару пить тёплый чай, потому что он лучше охлаждает тело

Диетолог Калинчев назвал напитки, которые лучше пить в жару

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркое время года хочется постоянно пить, какой напиток лучше выбрать, рассказал врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев.

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По его словам, лучше всего пить тёплый чай или обычную питьевую воду, в которую можно добавить немного лимона. Он заявил, что горячие напитки эффективнее охлаждают тело.

"Я сторонник зелёного чая. Но насколько я понимаю, зелёный, чёрный равноценны. Рекомендуется горячий чай", — отметил Калинчев.

Квасы и морсы лучше выбирать домашнего приготовления, потому что в покупных, как правило, много сахара. От компотов, даже домашних, стоит на время жары отказаться, передаёт NewsInfo.Ru.