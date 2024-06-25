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Как определить начинающийся невроз: основные признаки

О неврозе говорит бессонница и снижение внимания

1:07
Здоровье

Невроз — это функциональное психическое расстройство.

Причины неврозов

Причины невроза могут быть разными. Психотерапевты выделяют следующие причины: психологические травмы и стрессы. Невроз может возникать из-за определённых жизненных обстоятельств.

Признаки невроза

Симптомы невроза включают повышенную утомляемость, хроническую усталость, раздражительность, снижение работоспособности и быструю умственную возбудимость.

Люди также отмечают нарушения сна, бессонницу, снижение уровня либидо. Кроме того, некоторые больные неврозом отмечают повышенную степень обидчивости и эмоциональной ранимости.

Психологи также назвали среди симптомов чрезмерную агрессию, повышенный уровень тревожности, зацикленность человека на определённом событии, снижение концентрации внимания и памяти.

Невроз крайне негативно сказывается на психическом и физическом здоровье человека. Поэтому важно своевременно обратиться к врачу и психологу.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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Выбираем прическу, соответствующую летним образам
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