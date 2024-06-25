Как определить начинающийся невроз: основные признаки

О неврозе говорит бессонница и снижение внимания

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невроз — это функциональное психическое расстройство.

Причины неврозов

Причины невроза могут быть разными. Психотерапевты выделяют следующие причины: психологические травмы и стрессы. Невроз может возникать из-за определённых жизненных обстоятельств.

Признаки невроза

Симптомы невроза включают повышенную утомляемость, хроническую усталость, раздражительность, снижение работоспособности и быструю умственную возбудимость.

Люди также отмечают нарушения сна, бессонницу, снижение уровня либидо. Кроме того, некоторые больные неврозом отмечают повышенную степень обидчивости и эмоциональной ранимости.

Психологи также назвали среди симптомов чрезмерную агрессию, повышенный уровень тревожности, зацикленность человека на определённом событии, снижение концентрации внимания и памяти.

Невроз крайне негативно сказывается на психическом и физическом здоровье человека. Поэтому важно своевременно обратиться к врачу и психологу.