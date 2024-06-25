Как проявляется аллергия на кошек: это важно знать

Аллергия на котов проявляется сыпью и раздражением слизистых

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У некоторых людей есть аллергия на животных. Что это такое на самом деле и каковы причины?

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Что такое аллергия на кошек

Аллергия на кошек проявляется у каждого человека по-разному, но есть некоторые закономерности. Как правило, аллергическая реакция сопровождается раздражением слизистых оболочек, проблемами с дыханием и кожными реакциями.

Например, люди часто жалуются на покраснение, сыпь, кашель, чихание, свистящее дыхание, зуд, насморк и заложенность носа.

Причины аллергии у кошек

Аллергия на кошек вызвана сверхчувствительной иммунной системой человека. Люди чаще страдают аллергией на кошек, чем на собак. Гиперчувствительная иммунная система человека, страдающего аллергией, реагирует на белки из кошачьей слюны, чешуек кожи и шерсти.

Дело в том, что организм ошибочно принимает частички кожи за опасные вещества, такие как вирус или бактерии, и атакует их. Поэтому признаками аллергии являются побочные воздействия организма на аллергены.