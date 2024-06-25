Чем батат полезнее обычного картофеля: все преимущества для здоровья

Батат снижает плохой холестерин и высокое давление

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Батат — сладкий и вкусный овощ, который приносит огромную пользу организму человека.

Фото: Own work by P.Lechien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

В чём польза сладкого картофеля для здоровья

Сладкий картофель содержит огромное количество витаминов группы В и С, а также каротиноидов, калия и клетчатки. Благодаря богатому составу корнеплод способствует снижению уровня плохого холестерина, нормализации артериального давления, предотвращению развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Сладкий картофель также богат такими минералами, как фосфор, кальций, медь, магний и железо. Железо в составе помогает предотвратить его дефицит в организме. Магний поддерживает работу нервной системы, способствует улучшению настроения и сна. Кальций полезен для здоровья ротовой полости и костной системы, предотвращает развитие заболеваний костей, а также кариеса.

Витамин С в составе поддерживает функционирование иммунной системы. Бета-каротин полезен для нормального функционирования и здоровья зрительной системы.

Калий, содержащийся в сладком картофеле, полезен для сердечно-сосудистой системы, он участвует в регуляции артериального давления. Регулярный приём калия поможет вам снизить риск развития гипертонии.