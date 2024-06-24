Польза баранины для здоровья: все свойства этого диетического мяса

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Баранина снижает риск развития диабета 2 типа

1:15
Здоровье

Баранина — один из самых полезных видов мяса.

Баранина снижает риск развития диабета 2 типа
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чём польза баранины в рационе

Диетологи отмечают, что баранина является диетическим мясом. Это значит, что такое мясо в вашем рационе поможет вам похудеть и поддерживать вес.

Кроме того, баранина содержит полезные аминокислоты. Они помогают нормализовать и ускорить обмен веществ в организме. Лецитин, содержащийся в мясе, нормализует работу поджелудочной железы и снижает риск развития сахарного диабета 2 типа.

Баранина также содержит большое количество минералов и витаминов, которые чрезвычайно полезны для здоровья человека. Например, этот вид мяса содержит витамины группы В, витамин Е, магний, натрий, калий, йод, цинк, а также фосфор и железо.

Витамин Е полезен для здоровья кожи, волос и ногтей. Йод является редким минералом в продуктах питания. Витамины группы В полезны для здоровья всех систем человеческого организма. Магний крайне важен для нормального функционирования нервной системы. Цинк улучшает работу иммунной системы человека.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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