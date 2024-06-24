Можно ли пить заваренный чай на следующий день: опасность, о которой не знают

Многие забывают о заваренном чае и пьют напиток даже через день.
Рекомендуется пить чёрный чай в течение 20 минут после его заваривания. Конечно, через 5 часов он ещё не станет вредным, но уже потеряет свой вкус и аромат.
Если вы случайно забыли выпить чай, вы всё равно можете наслаждаться им, даже если прошло менее четырёх часов. Специалисты не рекомендуют пить вчерашний заваренный чай, так как напиток является идеальной средой для размножения бактерий.
С другой стороны, настоянный чёрный или зелёный чай богат кислотами и фтором. Эти вещества помогают при воспалении ротовой полости. Однако для безопасности своего здоровья не стоит пить чай, который был заварен вчера.
Следует помнить, что окисление и размножение бактерий происходит при комнатной температуре, поэтому в крайнем случае чай или заварку можно поместить в холодильник. Помните, что чай можно хранить в холодильнике не более 12 часов. Лучше сделать новую порцию напитка.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.