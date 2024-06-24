Можно ли пить заваренный чай на следующий день: опасность, о которой не знают

Заваренный чай опасно пить на следующий день

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие забывают о заваренном чае и пьют напиток даже через день.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicubunu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Безопасно ли пить давно заваренный чай

Рекомендуется пить чёрный чай в течение 20 минут после его заваривания. Конечно, через 5 часов он ещё не станет вредным, но уже потеряет свой вкус и аромат.

Если вы случайно забыли выпить чай, вы всё равно можете наслаждаться им, даже если прошло менее четырёх часов. Специалисты не рекомендуют пить вчерашний заваренный чай, так как напиток является идеальной средой для размножения бактерий.

С другой стороны, настоянный чёрный или зелёный чай богат кислотами и фтором. Эти вещества помогают при воспалении ротовой полости. Однако для безопасности своего здоровья не стоит пить чай, который был заварен вчера.

Следует помнить, что окисление и размножение бактерий происходит при комнатной температуре, поэтому в крайнем случае чай или заварку можно поместить в холодильник. Помните, что чай можно хранить в холодильнике не более 12 часов. Лучше сделать новую порцию напитка.