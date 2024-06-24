При каких заболеваниях опасно есть апельсины: будьте внимательны

Апельсины обладают множеством полезных свойств, но есть некоторые заболевания, при которых их употреблять опасно.
Апельсин — чрезвычайно полезный фрукт, в нём содержится бета-каротин, фолиевая кислота, витамины группы В, аскорбиновая кислота (витамин С), витамины Н и РР, а также необходимые для нормального функционирования организма минералы — калий, цинк, железо, молибден, кальций, магний, фосфор и натрий.
Считается, что благодаря относительно высокому содержанию калия и различных витаминов, плоды апельсина полезны при гипертонии, атеросклерозе, болезнях печени, ожирении, подагре.
Полезны не только плоды, но и полученный из них сок.
Апельсины являются сильным аллергеном. Если у вас есть пищевая непереносимость какого-либо продукта, вы не должны их есть.
Не стоит употреблять апельсины тем, кто страдает гастритом с повышенной кислотностью или язвой желудка, двенадцатиперстной кишки, а также проблемами с почками.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.