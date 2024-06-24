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Офтальмохирург Светлаков: люди, подвергающиеся регулярному воздействию табачного дыма, в 1,7 раза чаще страдают офтальмологическими заболеваниями

Пассивное курение может стать причиной проблем со зрением

1:04
Здоровье

Пассивное курение оказывает на организм не меньший вред, чем обычное. Оно может иметь негативные последствия не только для всего организма в целом, но и для отдельных органов, например, органова зрения.

Пассивное курение может стать причиной проблем со зрением
Фото: commons.wikimedia.org by Hackfish is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Исследования показывают, что люди, подвергающиеся регулярному воздействию табачного дыма, в 1,7 раза чаще страдают различными офтальмологическими заболеваниями, нежели те, кто не сталкивается с пассивным курением”, — заявил заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза "АйМед", врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.

Среди заболеваний органов зрения, которые могут быть вызваны пассивным курением, офтальмолог назвал конъюнктивит и катаракту. Помимо этого, оно может стать причиной возникновения и других проблем со зрением, например, снижается его острота, усиливается светочувствительность и уменьшается скорость зрительной адаптации, сообщает "Секрет фирмы”.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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