Пассивное курение оказывает на организм не меньший вред, чем обычное. Оно может иметь негативные последствия не только для всего организма в целом, но и для отдельных органов, например, органова зрения.
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"Исследования показывают, что люди, подвергающиеся регулярному воздействию табачного дыма, в 1,7 раза чаще страдают различными офтальмологическими заболеваниями, нежели те, кто не сталкивается с пассивным курением”, — заявил заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза "АйМед", врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.
Среди заболеваний органов зрения, которые могут быть вызваны пассивным курением, офтальмолог назвал конъюнктивит и катаракту. Помимо этого, оно может стать причиной возникновения и других проблем со зрением, например, снижается его острота, усиливается светочувствительность и уменьшается скорость зрительной адаптации, сообщает "Секрет фирмы”.
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)