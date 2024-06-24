Офтальмохирург Светлаков: люди, подвергающиеся регулярному воздействию табачного дыма, в 1,7 раза чаще страдают офтальмологическими заболеваниями

Пассивное курение может стать причиной проблем со зрением

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пассивное курение оказывает на организм не меньший вред, чем обычное. Оно может иметь негативные последствия не только для всего организма в целом, но и для отдельных органов, например, органова зрения.

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"Исследования показывают, что люди, подвергающиеся регулярному воздействию табачного дыма, в 1,7 раза чаще страдают различными офтальмологическими заболеваниями, нежели те, кто не сталкивается с пассивным курением”, — заявил заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза "АйМед", врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.

Среди заболеваний органов зрения, которые могут быть вызваны пассивным курением, офтальмолог назвал конъюнктивит и катаракту. Помимо этого, оно может стать причиной возникновения и других проблем со зрением, например, снижается его острота, усиливается светочувствительность и уменьшается скорость зрительной адаптации, сообщает "Секрет фирмы”.