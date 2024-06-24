Издание Liverpool Echo рассказало о причинах и симптомах неалкогольной жировой болезни печени
Вы в зоне риска по НАЖБП, если у вас лишний вес и неправильно питание
1:16
Your browser does not support the audio element.
24.06.2024 09:57
Неалкогольная жировая болезнь печени — это ряд состояний, которые вызваны накоплением жира в печени. Чаще всего такое бывает у людей с лишним весом, но иногда встречается и при нормальном весе.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
На ранней стадии это заболевание может никак себя не проявлять, но может привести к серьёзному повреждению печени, вплоть до цирроза.
По оценке British Liver Trust риск этого заболевания повышается, если у вас:
вес выше нормы;
сахарный диабет 2 типа;
в рационе присутствует много нездоровых продуктов и напитков;
низкий уровень физической активности или вы много времени проводите сидя;
высокое содержание липидов в крови, таких как холестерин;
повышенное давление;
другие состояния, связанные с резистентностью к инсулину, например синдром поликистозных яичников
Иногда заподозрить неалкогольную жировую болезнь печени можно по пожелтению кожи и глаз, кожному зуду и появлению синяков даже при лёгких травмах.
К другим признакам заболевания относятся потемнение мочи, вздутие живота, рвота с кровью, тёмный, смолистый стул и периоды спутанности сознания, передаёт Liverpool Echo.
Новости о здоровье
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.