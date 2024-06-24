Издание Liverpool Echo рассказало о причинах и симптомах неалкогольной жировой болезни печени

Вы в зоне риска по НАЖБП, если у вас лишний вес и неправильно питание

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неалкогольная жировая болезнь печени — это ряд состояний, которые вызваны накоплением жира в печени. Чаще всего такое бывает у людей с лишним весом, но иногда встречается и при нормальном весе.

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На ранней стадии это заболевание может никак себя не проявлять, но может привести к серьёзному повреждению печени, вплоть до цирроза.

По оценке British Liver Trust риск этого заболевания повышается, если у вас:

вес выше нормы;

сахарный диабет 2 типа;

в рационе присутствует много нездоровых продуктов и напитков;

низкий уровень физической активности или вы много времени проводите сидя;

высокое содержание липидов в крови, таких как холестерин;

повышенное давление;

другие состояния, связанные с резистентностью к инсулину, например синдром поликистозных яичников

Иногда заподозрить неалкогольную жировую болезнь печени можно по пожелтению кожи и глаз, кожному зуду и появлению синяков даже при лёгких травмах.

К другим признакам заболевания относятся потемнение мочи, вздутие живота, рвота с кровью, тёмный, смолистый стул и периоды спутанности сознания, передаёт Liverpool Echo.