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Издание Liverpool Echo рассказало о причинах и симптомах неалкогольной жировой болезни печени

Вы в зоне риска по НАЖБП, если у вас лишний вес и неправильно питание

1:16
Здоровье

Неалкогольная жировая болезнь печени — это ряд состояний, которые вызваны накоплением жира в печени. Чаще всего такое бывает у людей с лишним весом, но иногда встречается и при нормальном весе.

Вы в зоне риска по НАЖБП, если у вас лишний вес и неправильно питание
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На ранней стадии это заболевание может никак себя не проявлять, но может привести к серьёзному повреждению печени, вплоть до цирроза.

По оценке British Liver Trust риск этого заболевания повышается, если у вас:

  • вес выше нормы;
  • сахарный диабет 2 типа;
  • в рационе присутствует много нездоровых продуктов и напитков;
  • низкий уровень физической активности или вы много времени проводите сидя;
  • высокое содержание липидов в крови, таких как холестерин;
  • повышенное давление;
  • другие состояния, связанные с резистентностью к инсулину, например синдром поликистозных яичников

Иногда заподозрить неалкогольную жировую болезнь печени можно по пожелтению кожи и глаз, кожному зуду и появлению синяков даже при лёгких травмах.

К другим признакам заболевания относятся потемнение мочи, вздутие живота, рвота с кровью, тёмный, смолистый стул и периоды спутанности сознания, передаёт Liverpool Echo.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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