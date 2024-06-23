Почему белый сахар вреден для здоровья: мнение диетологов

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Сахар приводит к диабету 2 типа и проблемам с печенью

1:27
Здоровье

Многие слышали о том, что сахар вреден для организма. Предлагаем узнать, какую опасность он таит.

Сахар приводит к диабету 2 типа и проблемам с печенью
Фото: commons.wikimedia.org by Fritzs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему белый сахар вреден для здоровья

Некоторое количество сахара на самом деле необходимо для правильного функционирования организма. Но чрезмерное потребление сахара может привести к проблемам со здоровьем.

Согласно исследованиям, большое количество сахара в рационе является одной из основных причин таких заболеваний, как кариес, ожирение, проблемы с печенью, диабет 2 типа и болезни сердца. Сахар вреден для здоровья полости рта, потому что он является углеводом.

Чем можно заменить сладости в своем рационе

Безопасно съедать около 9 чайных ложек в день — или 37,5 граммов сахара. Также безопаснее всего употреблять в пищу фрукты, ягоды, сухофрукты и овощи. Будьте осторожны с консервами, газированными напитками, фруктовыми соками и протеиновыми батончиками.

Можно заменить сладости другими видами закусок — орехами, тостами с авокадо, сырной тарелкой, десертами без сахара.

Если ваше питание полноценное и сбалансированное, вам не будет хотеться есть сладкое. Поэтому убедитесь, что ваша пища включает белки, клетчатку, полезные жиры и сложные углеводы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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