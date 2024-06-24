Большая польза для женщин: почему важно употреблять инжир

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Инжир улучшает состояние кожи и укрепляет сосуды

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Здоровье

Инжир — ароматный и вкусный фрукт. Кроме того, он очень полезен для здоровья.

Инжир улучшает состояние кожи и укрепляет сосуды
Фото: flickr.com by Emi Yañez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В чём польза инжира для здоровья

Инжир поддерживает здоровье костной системы человека. Витамин Е, содержащийся во фруктах, укрепляет сосуды, улучшает остроту зрения, положительно влияет на красоту волос.

Кроме того, витамин Е улучшает регенеративные процессы кожи и защищает от воспалений. Фрукт также богат витаминами группы В. Они поддерживают функционирование нервной системы и когнитивных функций человека.

Инжир содержит большое количество антиоксидантов, клетчатки и других полезных веществ. Они помогают снизить риск хронических заболеваний и улучшить состояние кожи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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