Большая польза для женщин: почему важно употреблять инжир

Инжир улучшает состояние кожи и укрепляет сосуды

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инжир — ароматный и вкусный фрукт. Кроме того, он очень полезен для здоровья.

Фото: flickr.com by Emi Yañez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В чём польза инжира для здоровья

Инжир поддерживает здоровье костной системы человека. Витамин Е, содержащийся во фруктах, укрепляет сосуды, улучшает остроту зрения, положительно влияет на красоту волос.

Кроме того, витамин Е улучшает регенеративные процессы кожи и защищает от воспалений. Фрукт также богат витаминами группы В. Они поддерживают функционирование нервной системы и когнитивных функций человека.

Инжир содержит большое количество антиоксидантов, клетчатки и других полезных веществ. Они помогают снизить риск хронических заболеваний и улучшить состояние кожи.