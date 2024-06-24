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Как справиться с панической атакой: советы психологов

Советы, как справиться с панической атакой

1:15
Здоровье

Многие люди хотя бы раз в жизни испытывали паническую атаку. Важно знать, как с этим бороться.

Советы, как справиться с панической атакой
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как определить, что у вас паническая атака

Если это паническая атака, вы внезапно почувствуете сильное сердцебиение и дрожь в теле. Иногда люди испытывают липкий холодный пот, одышку или затруднённое дыхание, а также онемение частей тела.

Часто во время панической атаки у человека возникает ощущение, что вот-вот произойдет что-то опасное. В среднем паническая атака длится до 15 минут.

Как справиться с панической атакой

Первое, что важно сделать, это осознать, что это паническая атака. Оглянитесь вокруг, скажите себе, что реальной опасности для вас нет и вы в безопасности. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

Кроме того, во время приступа можно попытаться думать, что вы уже испытывали подобное раньше. Дыхательные упражнения быстро расслабляют голову и тело.

Сосредоточьте своё внимание на каком-то одном объекте вокруг вас. Постарайтесь описать материал, цвет, фактуру.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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