Летние ягоды: почему нужно обязательно есть чернику

Черника — одна из самых полезных ягод. Она имеет ряд преимуществ для организма.
Черника богата различными витаминами и минералами, а также антиоксидантами. Витамин К в составе поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Он полезен для здоровья костей, а также улучшает свёртываемость крови. Антиоксиданты помогают вашему организму защитить клетки от свободных радикалов и повреждений.
Черника в вашем рационе поможет вам контролировать артериальное давление и улучшить остроту зрения. Регулярно употребляя чернику, можно значительно снизить уровень холестерина в крови. Некоторые диетологи рекомендуют есть чернику при инфекциях мочевыводящих путей.
Лучше всего употреблять чернику в свежем или замороженном виде. Таким образом, сохраняются все полезные вещества. Диетологи рекомендуют съедать не более трех столовых ложек черники в день.
Вы можете добавить ягоды в свой завтрак или фруктовый смузи.
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