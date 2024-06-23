Летние ягоды: почему нужно обязательно есть чернику

Черника быстро снижает уровень плохого холестерина

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Черника — одна из самых полезных ягод. Она имеет ряд преимуществ для организма.

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В чём польза черники для здоровья

Черника богата различными витаминами и минералами, а также антиоксидантами. Витамин К в составе поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Он полезен для здоровья костей, а также улучшает свёртываемость крови. Антиоксиданты помогают вашему организму защитить клетки от свободных радикалов и повреждений.

Черника в вашем рационе поможет вам контролировать артериальное давление и улучшить остроту зрения. Регулярно употребляя чернику, можно значительно снизить уровень холестерина в крови. Некоторые диетологи рекомендуют есть чернику при инфекциях мочевыводящих путей.

Сколько черники можно съедать в день

Лучше всего употреблять чернику в свежем или замороженном виде. Таким образом, сохраняются все полезные вещества. Диетологи рекомендуют съедать не более трех столовых ложек черники в день.

Вы можете добавить ягоды в свой завтрак или фруктовый смузи.