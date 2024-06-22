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Офтальмолог Дементьев: пигментный ретинит проявляется ухудшением зрения в темноте и нарушением цветовосприятия

Россиянам рассказали о пигментном ретините, который может привести к слепоте

Здоровье

Офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире передачи "О самом главном" на канале Россия 1 рассказал о пигментном ретините.

Россиянам рассказали о пигментном ретините, который может привести к слепоте
Фото: Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При этом заболевании поражаются фоторецепторы и мозг не получает изображение. По словам врача, это заболевание может стать причиной слепоты, чтобы этого не случилось, нужно вовремя обратиться к специалисту.

На развивающееся заболевание могут указывать такие симптомы, как ухудшение зрения в темноте и нарушение цветовосприятия. Если вы заметили, что у вас снизилась острота зрения, а перед глазами появляются яркие вспышки или плавающие предметы, вам срочно необходима помощь окулиста.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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