Офтальмолог Дементьев: пигментный ретинит проявляется ухудшением зрения в темноте и нарушением цветовосприятия

Россиянам рассказали о пигментном ретините, который может привести к слепоте

Офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире передачи "О самом главном" на канале Россия 1 рассказал о пигментном ретините.

Фото: Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При этом заболевании поражаются фоторецепторы и мозг не получает изображение. По словам врача, это заболевание может стать причиной слепоты, чтобы этого не случилось, нужно вовремя обратиться к специалисту.

На развивающееся заболевание могут указывать такие симптомы, как ухудшение зрения в темноте и нарушение цветовосприятия. Если вы заметили, что у вас снизилась острота зрения, а перед глазами появляются яркие вспышки или плавающие предметы, вам срочно необходима помощь окулиста.