Национальная служба здравоохранения назвала 7 способов, которые помогут всегда оставаться бодрым

7 способов всегда оставаться бодрым

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто усталость могут вызывать банальные причины: недостаток сна или неправильное питание.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщает издание Bristol Live, со ссылкой на Национальную службу здравоохранения, существует ряд способов, соблюдение которых могут помочь вам чувствовать себя бодрым весь день.

Регулярное питание и здоровые перекусы каждые 3-4 часа. Регулярные занятия спортом. Если у вас есть лишний вес, то необходимо похудеть. Хорошо высыпаться. Не пить кофе на ночь. Постараться снизить уровень стресса. Пить достаточное количество воды.