The New York Times: соблюдение гигиены полости рта недостаточно, если у вас есть эти 5 привычек

5 привычек, негативно влияющих на здоровье зубов

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи-стоматологи назвали пять самых вредных привычек, которые влияют на здоровье зубов.

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Как пишет издание The New York Times, ссылаясь на стоматолога из Сан-Франциско Диану Нгуен, соблюдение гигиены полости рта и регулярных осмотров у специалистов недостаточно, если у вас существуют вредные привычки.

Пять привычек, влияющих на здоровье зубов:

раскусывание нераскрывшихся зёрен попкорна;

раскусывание кусочков льда;

употребление энергетических напитков;

курение вейпа;

использование зубной пасты без фтора.