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The New York Times: соблюдение гигиены полости рта недостаточно, если у вас есть эти 5 привычек

5 привычек, негативно влияющих на здоровье зубов

0:37
Здоровье

Врачи-стоматологи назвали пять самых вредных привычек, которые влияют на здоровье зубов.

5 привычек, негативно влияющих на здоровье зубов
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Как пишет издание The New York Times, ссылаясь на стоматолога из Сан-Франциско Диану Нгуен, соблюдение гигиены полости рта и регулярных осмотров у специалистов недостаточно, если у вас существуют вредные привычки.

Пять привычек, влияющих на здоровье зубов:

  • раскусывание нераскрывшихся зёрен попкорна;
  • раскусывание кусочков льда;
  • употребление энергетических напитков;
  • курение вейпа;
  • использование зубной пасты без фтора.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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