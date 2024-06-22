The New York Times: соблюдение гигиены полости рта недостаточно, если у вас есть эти 5 привычек

Врачи-стоматологи назвали пять самых вредных привычек, которые влияют на здоровье зубов.
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Как пишет издание The New York Times, ссылаясь на стоматолога из Сан-Франциско Диану Нгуен, соблюдение гигиены полости рта и регулярных осмотров у специалистов недостаточно, если у вас существуют вредные привычки.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.