Глава центра Гамалеи Гинцбург: вакцину от рака, скорее всего, будут испытывать на добровольцах уже в следующем году

Александр Гинцбург, глава научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил, что вакцину от рака, о которой недавно было заявлено, возможно начнут испытывать на добровольцах уже в 2025 году.
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"К середине следующего года мы начнём клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями", — заявил он.
Пока вакцина проходит проверку на мышах в рамках доклинических исследований. Цель учёных не только продлить жизнь мышам с меланомой, но и разработать препарат, гарантированно уничтожающий и саму опухоль, и метастазы, передают РИА Новости.