Глава центра Гамалеи Гинцбург: вакцину от рака, скорее всего, будут испытывать на добровольцах уже в следующем году

Вакцину от рака, возможно, будут испытывать на пациентах-добровольцах в 2025 году

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Александр Гинцбург, глава научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил, что вакцину от рака, о которой недавно было заявлено, возможно начнут испытывать на добровольцах уже в 2025 году.

Фото: kremlin.ru/events by официальный сайт администрации президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"К середине следующего года мы начнём клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями", — заявил он.

Пока вакцина проходит проверку на мышах в рамках доклинических исследований. Цель учёных не только продлить жизнь мышам с меланомой, но и разработать препарат, гарантированно уничтожающий и саму опухоль, и метастазы, передают РИА Новости.