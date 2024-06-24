Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить руки молодыми: секреты нежной и шелковистой кожи
Российский блогер раскрыл секреты стройности вьетнамцев
Как отказаться от страховки и вернуть деньги: советы от экспертов
Экономист Сорокина разъяснила изменения условий семейной ипотеки с 1 июля
Анастасия Стоцкая назвала Киркорова своим наставником
Российский рынок новых авто сократился: траты на премиум-класс упали на 36%
Картошка с секретным ингредиентом: как сделать привычное блюдо вкуснее
Экс-офицер армии США Беннетт направит послу данные об обстреле Севастополя
Данила Козловский считает, что российское кино во многом уступает американскому
Психолог сравнила аудиокниги с обычными печатными с точки зрения пользы для читателя: развивают эмоциональный интеллект

Психолог Полянова: аудиокниги не приносят такой пользы, как обычные печатные

2:59
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Аудиокниги стали очень популярным форматом литературы — по данным BrandPulse, уже порядка трети россиян в возрасте 12-64 лет слушают книги, а не читают их. Такой способ потребления текстовой информации намного удобнее традиционного — слушать аудиокниги можно в дороге или занимаясь чем-то параллельно, не нагружается зрение и сберегаются леса.

Психолог Полянова: аудиокниги не приносят такой пользы, как обычные печатные
Фото: Pexels by Beyzaa Yurtkuran is licensed under public domain

Однако польза такого "чтения" сомнительна, уверена психолог, психоаналитик, директор психологического центра "Личность" кандидат социологических наук Людмила Полянова. По просьбе Pravda.Ru она сравнила аудиокниги с традиционными печатными.

"Психологи проводили такие исследования, и доказано об этом многое, — заявила специалист. — Татьяна Черниговская говорит, что когда мы держим книгу в руках, воздействие гораздо более глубокое. Во-первых, есть тактильность. Когда мы выбираем, берём книгу, ощущаем её руками, мозг настраивается на получение информации, на погружение в эту информацию. И что самое главное, чтение рождает воображение. Если вдуматься, например, в слово "образование" (никогда не задумывались, почему-то, что мы учим, пытаемся понять, называется "образование"?) — то есть образование образов. Когда наши глаза читают, мы в нашем темпе останавливаемся, делаем паузы, делаем акценты, меняем интонацию, то в нашем мозге рождаются образы. И чем интереснее, серьёзнее, глубже книги мы читаем, тем лучше развито наше воображение и образное мышление. А с точки зрения развития эмоционального интеллекта, воображение, образное мышление играет огромную роль".

"Поэтому читайте книги, — призвала Полянова. — Если нет такой возможности, то, конечно, лучше слушать аудио, если нет времени, возможности читать. Но если есть выбор, конечно, лучше читать".

"Когда мы позволяем себе лениться, а аудиопрослушивание — это всегда некая лень, тогда и результат будет такой. И процитирую Черниговскую, надо читать трудные книги, надо слушать хорошую музыку, надо общаться с интересными людьми", — подчеркнула психолог.

Причём лучше читать лучше бумажные книги, а не электронные, добавила она. "Что такое любой гаджет? Это присутствие третьего, от нас независящего. Книга от нас зависит. Мы захотели — взяли её, захотели — не взяли, захотели — перевернули. Гаджет в любую минуту может разрядиться, может яркость экрана… Опять же с точки зрения физиологии это всё очень вредно. И когда наш мозг раздражается на тот же свет экрана, он тратит ресурс. То есть меньше ресурса остается на восприятие", — объяснила Полянова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Последние материалы
Экс-офицер армии США Беннетт направит послу данные об обстреле Севастополя
Психолог Полянова: аудиокниги не приносят такой пользы, как обычные печатные
Данила Козловский считает, что российское кино во многом уступает американскому
Российские учёные обнаружили запустившие жизнь на Земле минералы
Heineken представила первый в мире "пивной страховой полис" для фанатов футбола
Будут плотные и качественные кочаны: вот что делать
Павел Дуров посетил Киргизию
Как надолго сохранить идеальный маникюр без сколов
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в утечке фото больной певицы
Эксперт раскрыла способы экономии на электроэнергии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников