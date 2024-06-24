Психолог сравнила аудиокниги с обычными печатными с точки зрения пользы для читателя: развивают эмоциональный интеллект

Аудиокниги стали очень популярным форматом литературы — по данным BrandPulse, уже порядка трети россиян в возрасте 12-64 лет слушают книги, а не читают их. Такой способ потребления текстовой информации намного удобнее традиционного — слушать аудиокниги можно в дороге или занимаясь чем-то параллельно, не нагружается зрение и сберегаются леса.
Однако польза такого "чтения" сомнительна, уверена психолог, психоаналитик, директор психологического центра "Личность" кандидат социологических наук Людмила Полянова. По просьбе Pravda.Ru она сравнила аудиокниги с традиционными печатными.
"Психологи проводили такие исследования, и доказано об этом многое, — заявила специалист. — Татьяна Черниговская говорит, что когда мы держим книгу в руках, воздействие гораздо более глубокое. Во-первых, есть тактильность. Когда мы выбираем, берём книгу, ощущаем её руками, мозг настраивается на получение информации, на погружение в эту информацию. И что самое главное, чтение рождает воображение. Если вдуматься, например, в слово "образование" (никогда не задумывались, почему-то, что мы учим, пытаемся понять, называется "образование"?) — то есть образование образов. Когда наши глаза читают, мы в нашем темпе останавливаемся, делаем паузы, делаем акценты, меняем интонацию, то в нашем мозге рождаются образы. И чем интереснее, серьёзнее, глубже книги мы читаем, тем лучше развито наше воображение и образное мышление. А с точки зрения развития эмоционального интеллекта, воображение, образное мышление играет огромную роль".
"Поэтому читайте книги, — призвала Полянова. — Если нет такой возможности, то, конечно, лучше слушать аудио, если нет времени, возможности читать. Но если есть выбор, конечно, лучше читать".
"Когда мы позволяем себе лениться, а аудиопрослушивание — это всегда некая лень, тогда и результат будет такой. И процитирую Черниговскую, надо читать трудные книги, надо слушать хорошую музыку, надо общаться с интересными людьми", — подчеркнула психолог.
Причём лучше читать лучше бумажные книги, а не электронные, добавила она. "Что такое любой гаджет? Это присутствие третьего, от нас независящего. Книга от нас зависит. Мы захотели — взяли её, захотели — не взяли, захотели — перевернули. Гаджет в любую минуту может разрядиться, может яркость экрана… Опять же с точки зрения физиологии это всё очень вредно. И когда наш мозг раздражается на тот же свет экрана, он тратит ресурс. То есть меньше ресурса остается на восприятие", — объяснила Полянова.
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