Доктора Хонлей Чен: потеря обоняния может быть связана с проблемами в сердечно-сосудистой системе

Сердечная недостаточность может развиться после перенесённого инфаркта миокарда, а также на фоне гипертонии.
Более того, причинами развития этого заболевания могут быть болезни почек, эндокринной системы и даже избыточный вес.
Однако есть и неочевидный признак, который обычно никак не связывают с заболеваниями сердца — это проблемы с обонянием.
По словам доктора Хонлей Чен из Мичиганского университета, последние исследования выяснили, что потеря обоняния может быть связана с проблемами в сердечно-сосудистой системе.
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