Онколог Марьенко: ни один орган не застрахован от онкологических рисков на фоне злоупотребления алкоголем

Онколог Марьенко заявила, что алкоголь нарушает нормальное деление клеток

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь оказывает отравляющее действие на организм, нарушая привычное деление клеток и повреждая ДНК, приводя в итоге к перерождению обычных клеток в раковые. Об этом рассказала заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия Марьенко.

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"Повреждённые клетки нарушают процесс регуляции клеточного роста и деления. Это приводит к бесконтрольному росту патологических клеток и развитию злокачественных опухолей. Поэтому на самом деле ни один орган не застрахован от онкологических рисков на фоне злоупотребления алкоголем", — сказала она.

Обычно пациенты, страдающие алкоголизмом, не обращают внимание на своё здоровье, соответственно у них наблюдается высокая летальность. Заболевания игнорируются такими пациентами, лечение не начинается вовремя, а значит высока летальность.

По данным ВОЗ, у алкоголиков самые частые виды рака — это рак печени, гортани, полости рта, толстой и прямой кишки и молочной железы.

При этом, алкоголь способен запустить более быстрый рост раковых клеток, передаёт издание "Доктор Питер".