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Онколог Марьенко: ни один орган не застрахован от онкологических рисков на фоне злоупотребления алкоголем

Онколог Марьенко заявила, что алкоголь нарушает нормальное деление клеток

1:15
Здоровье

Алкоголь оказывает отравляющее действие на организм, нарушая привычное деление клеток и повреждая ДНК, приводя в итоге к перерождению обычных клеток в раковые. Об этом рассказала заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия Марьенко.

Онколог Марьенко заявила, что алкоголь нарушает нормальное деление клеток
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Повреждённые клетки нарушают процесс регуляции клеточного роста и деления. Это приводит к бесконтрольному росту патологических клеток и развитию злокачественных опухолей. Поэтому на самом деле ни один орган не застрахован от онкологических рисков на фоне злоупотребления алкоголем", — сказала она.

Обычно пациенты, страдающие алкоголизмом, не обращают внимание на своё здоровье, соответственно у них наблюдается высокая летальность. Заболевания игнорируются такими пациентами, лечение не начинается вовремя, а значит высока летальность.

По данным ВОЗ, у алкоголиков самые частые виды рака — это рак печени, гортани, полости рта, толстой и прямой кишки и молочной железы.

При этом, алкоголь способен запустить более быстрый рост раковых клеток, передаёт издание "Доктор Питер".

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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