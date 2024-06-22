Эндокринолог Павлова: большое количество жиров животного происхождения в рационе плохо влияет на здоровье кишечника и работу мозга

Питание с высоким содержанием насыщенных жиров плохо влияет на здоровье кишечника

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале написала о новом исследовании, которое подтвердило отрицательное влияние насыщенных жиров на кишечник.

Фото: flickr.com by Джереми Кит is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно исследованию большое количество такой еды воздействует на бактерии кишечника, изменяя их состав. В итоге создаётся нездоровый микробиом, который способствует проникновению бактерий через слизистую оболочку в кровь.

Исследователи провели эксперимент на крысах, которых разделили на 2 группы. У первой группы было стандартное питание, которое в рационе содержит около 11% жиров. У второй была диета с высоким содержанием насыщенных жиров животного происхождения, около 45%.

Спустя 9 недель у грызунов из группы № 2 разнообразие кишечных бактерий было намного ниже, чем у грызунов из группы № 1. И это негативно отразилось на пищеварении крыс во второй группе. Более того, диета группы № 2 негативно отразилась и на работе мозга — животные стали более тревожными.

"У них наблюдалась более высокая экспрессия трёх генов, участвующих в выработке и передаче сигналов нейромедиатора серотонина, связанного со стрессом и тревогой", — отметила Зухра Павлова.

Эксперт заявила, что на организм человека плохо влияет и избыток, и недостаток жиров. И призвала следить, чтобы в рационе присутствовали примерно в равном количестве и белки, и углеводы, и жиры.

Она также напомнила, что наиболее полезные жиры есть в рыбе, оливковом масле, орехах и семенах.