Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летние прически: стиль и комфорт в любую жару
Пьяный пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы получить алкоголь
Эти советы продлят жизнь свежей зелени
Express.co.uk: учёные назвали доступный продукт, который хорошо снижает холестерин
Стало известно, почему нельзя гладить кошек против шерсти
Агата Муцениеце заявила, что она не нравится себе как актриса
Доля автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, сократилась до 8,5% в мае 2024
Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Топ-пять упражнений от хореографа, чтобы остаться в отличной физической форме
Эндокринолог Павлова: большое количество жиров животного происхождения в рационе плохо влияет на здоровье кишечника и работу мозга

Питание с высоким содержанием насыщенных жиров плохо влияет на здоровье кишечника

1:42
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале написала о новом исследовании, которое подтвердило отрицательное влияние насыщенных жиров на кишечник.

Питание с высоким содержанием насыщенных жиров плохо влияет на здоровье кишечника
Фото: flickr.com by Джереми Кит is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно исследованию большое количество такой еды воздействует на бактерии кишечника, изменяя их состав. В итоге создаётся нездоровый микробиом, который способствует проникновению бактерий через слизистую оболочку в кровь.

Исследователи провели эксперимент на крысах, которых разделили на 2 группы. У первой группы было стандартное питание, которое в рационе содержит около 11% жиров. У второй была диета с высоким содержанием насыщенных жиров животного происхождения, около 45%.

Спустя 9 недель у грызунов из группы № 2 разнообразие кишечных бактерий было намного ниже, чем у грызунов из группы № 1. И это негативно отразилось на пищеварении крыс во второй группе. Более того, диета группы № 2 негативно отразилась и на работе мозга — животные стали более тревожными.

"У них наблюдалась более высокая экспрессия трёх генов, участвующих в выработке и передаче сигналов нейромедиатора серотонина, связанного со стрессом и тревогой", — отметила Зухра Павлова.

Эксперт заявила, что на организм человека плохо влияет и избыток, и недостаток жиров. И призвала следить, чтобы в рационе присутствовали примерно в равном количестве и белки, и углеводы, и жиры.

Она также напомнила, что наиболее полезные жиры есть в рыбе, оливковом масле, орехах и семенах.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Топ-пять упражнений от хореографа, чтобы остаться в отличной физической форме
Иван Ургант заявил, что боялся Онегина после просмотра одноимённого фильма
Дверь из стали толщиной 2-3 мм надёжно защитит ваш дом, заверил строительный эксперт
Эксперты ответили, можно ли называть кошек и собак человеческими именами
Африканец приехал в Россию и восхитился
Моменты, когда следует обратиться к медицинскому педикюру
PID: молодые мужчины с наибольшей вероятностью решатся вживить киберимпланты
Эти признаки расскажут, когда копать картошку
Певица Валерия трогательно поздравила дочь с днём рождения
Спрос на эфиромасличные культуры растет: в Крыму собирают лаванду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников