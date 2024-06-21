Врач раскрыл главную причину мигрени у женщин

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Невролог Неустроев: мигрень у женщин может быть связана с гормональным сбоем

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Здоровье

Возникновение мигреней среди женщин может быть обусловлено их гормональным фоном, как сообщил врач-невролог Лаврентий Неустроев, сообщает "ФедералПресс".

Невролог Неустроев: мигрень у женщин может быть связана с гормональным сбоем
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Как подчеркнул врач, мигренозная боль у женщин довольно часто коррелирует с их репродуктивным циклом.

По данным статистики, женщины более подвержены мигреням. Это может быть связано с наличием у них определённого белка пептида, как добавил медик. Хотя причины мигреней весьма многообразны, основной из них, по мнению врача, является именно гормональный дисбаланс.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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