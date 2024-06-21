Врач раскрыл главную причину мигрени у женщин

Возникновение мигреней среди женщин может быть обусловлено их гормональным фоном, как сообщил врач-невролог Лаврентий Неустроев, сообщает "ФедералПресс".
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Как подчеркнул врач, мигренозная боль у женщин довольно часто коррелирует с их репродуктивным циклом.
По данным статистики, женщины более подвержены мигреням. Это может быть связано с наличием у них определённого белка пептида, как добавил медик. Хотя причины мигреней весьма многообразны, основной из них, по мнению врача, является именно гормональный дисбаланс.
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