Врач раскрыл главную причину мигрени у женщин

Невролог Неустроев: мигрень у женщин может быть связана с гормональным сбоем

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Возникновение мигреней среди женщин может быть обусловлено их гормональным фоном, как сообщил врач-невролог Лаврентий Неустроев, сообщает "ФедералПресс".

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Как подчеркнул врач, мигренозная боль у женщин довольно часто коррелирует с их репродуктивным циклом.

По данным статистики, женщины более подвержены мигреням. Это может быть связано с наличием у них определённого белка пептида, как добавил медик. Хотя причины мигреней весьма многообразны, основной из них, по мнению врача, является именно гормональный дисбаланс.