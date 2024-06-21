Врач предостерёг о фатальных последствиях тренировок после вечеринки

Занятия спортом после вечеринки с употреблением алкоголя крайне опасно и может привести к серьёзным последствиям, вплоть до инфаркта и смерти, предупреждает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
"Сейчас набирает популярность тренд на здоровый образ жизни и спорт. И есть люди, которые считают, что физическая активность может перекрыть тот вред, который они наносят себе алкоголем. Но достичь такого равновесия вряд ли получится", — отметил Виталий Холдин.
Специалист отметил, что алкоголь оказывает мощную нагрузку на все органы и системы организма. Не давая времени на восстановление после употребления спиртного, добавление физической нагрузки может привести к серьёзным негативным последствиям.
По словам врача, чрезмерная нагрузка на организм после употребления алкоголя может привести к скачкам давления и нарушению работы сердечно-сосудистой системы, что в свою очередь повышает риск инфаркта или внезапной смерти.
Важно помнить, что даже небольшое количество алкоголя вредно для организма. Для поддержания здорового образа жизни необходимо полностью отказаться от употребления спиртных напитков.
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