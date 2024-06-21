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Врач предостерёг о фатальных последствиях тренировок после вечеринки

Нарколог Холдин : тренировки после вечеринки могут спровоцировать инфаркт

1:19
Здоровье

Занятия спортом после вечеринки с употреблением алкоголя крайне опасно и может привести к серьёзным последствиям, вплоть до инфаркта и смерти, предупреждает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Нарколог Холдин : тренировки после вечеринки могут спровоцировать инфаркт
Фото: Own work by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Сейчас набирает популярность тренд на здоровый образ жизни и спорт. И есть люди, которые считают, что физическая активность может перекрыть тот вред, который они наносят себе алкоголем. Но достичь такого равновесия вряд ли получится", — отметил Виталий Холдин.

Специалист отметил, что алкоголь оказывает мощную нагрузку на все органы и системы организма. Не давая времени на восстановление после употребления спиртного, добавление физической нагрузки может привести к серьёзным негативным последствиям. 

По словам врача, чрезмерная нагрузка на организм после употребления алкоголя может привести к скачкам давления и нарушению работы сердечно-сосудистой системы, что в свою очередь повышает риск инфаркта или внезапной смерти. 

Важно помнить, что даже небольшое количество алкоголя вредно для организма. Для поддержания здорового образа жизни необходимо полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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