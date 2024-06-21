В Канаде выявили новую опасную болезнь мозга

Guardian: в Канаде скрывают новую опасную инфекцию, поражающую мозг

Канадские учёные обеспокоены загадочной болезнью мозга, но правительство препятствует её изучению, сообщает Guardian.

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В 2021 году в провинции Нью-Брансуик было обнаружено более 40 человек с неврологическим заболеванием, проявляющимся разнообразными симптомами: от повышенного слюноотделения до необычных ощущений на коже. Тогда было предположено, что это не новая болезнь, а результат неверных диагнозов.

Однако в начале этого месяца один из канадских учёных сообщил, что ему запретили изучать загадочное заболевание, которое уже наблюдается у 200 жителей Нью-Брансуика. Предполагается, что это заболевание связано с условиями окружающей среды, которые вызывают его, похожее на болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона.

Уже в пятницу другой учёный заявил, что власти Канады прекратили исследования этого заболевания, хотя, по его данным, число заболевших достигло 350 человек.

секретность вокруг заболевания может свидетельствовать об его искусственном происхождении.