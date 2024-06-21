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В Канаде выявили новую опасную болезнь мозга

Guardian: в Канаде скрывают новую опасную инфекцию, поражающую мозг

Здоровье

Канадские учёные обеспокоены загадочной болезнью мозга, но правительство препятствует её изучению, сообщает Guardian.

Guardian: в Канаде скрывают новую опасную инфекцию, поражающую мозг
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В 2021 году в провинции Нью-Брансуик было обнаружено более 40 человек с неврологическим заболеванием, проявляющимся разнообразными симптомами: от повышенного слюноотделения до необычных ощущений на коже. Тогда было предположено, что это не новая болезнь, а результат неверных диагнозов.

Однако в начале этого месяца один из канадских учёных сообщил, что ему запретили изучать загадочное заболевание, которое уже наблюдается у 200 жителей Нью-Брансуика. Предполагается, что это заболевание связано с условиями окружающей среды, которые вызывают его, похожее на болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона.

Уже в пятницу другой учёный заявил, что власти Канады прекратили исследования этого заболевания, хотя, по его данным, число заболевших достигло 350 человек.

секретность вокруг заболевания может свидетельствовать об его искусственном происхождении. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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