Новые данные свидетельствуют о том, что соль влияет на развитие диабета и ожирения

Daily Mail: соль повышает аппетит и заставляет потреблять больше еды

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Частое использование соли в пище может повысить риск возникновения диабета второго типа и ожирения примерно на 40%, сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование учёных из Университета Тулейн в США. Проблема не в самой соли, а в том, что она увеличивает аппетит и заставляет людей потреблять еды больше, чем нужно. Учёные утверждают, что большое потребление соли связано с увеличением индекса массы тела.

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"Учёные теперь считают, что это также связано с риском развития диабета. Учёные считают, что добавление соли побуждает вас есть больше, что, в свою очередь, приводит к ожирению и диабету второго типа", — сказано в материале.

Исследователи проанализировали данные 400 тысяч человек, включенных в Британский биобанк. Было обнаружено, что у тех, кто добавляет соль в пищу "иногда", "обычно" или "всегда", риск развития диабета и ожирения возрастал на 13%, 20% и 39% соответственно. Лидер исследования, доктор Лу Ци, отметил, что снижение потребления соли может помочь предотвратить такие заболевания.