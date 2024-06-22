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Как получить железо из пищи: полезные советы

Дефицит железа можно устранить правильным питанием

1:36
Здоровье

Железо является важным минералом для здоровой крови. Его дефицит можно предотвратить, употребляя в пищу определённые продукты.

Каковы последствия дефицита железа

При недостатке железа возникает железодефицитная анемия. Это заболевание, при котором в крови недостаточно здоровых эритроцитов. Гемоглобин — это вещество, содержащееся в красных кровяных тельцах. Он помогает доставлять кислород к тканям организма.

При недостатке железа человек испытывает сильную усталость, головокружение и сонливость.

Как получить железо из пищи

Железо, как правило, содержится в продуктах животного происхождения. Это субпродукты, говядина, курица и свинина. Железо содержится и в морепродуктах — мидиях, тунце, устрицах, креветках, морских гребешках, сардинах и скумбрии.

Если вы хотите разнообразить свой рацион овощами или не едите мясо или рыбу, вы можете выбрать шпинат, брокколи, сладкий картофель, капусту, свёклу и фасоль. Фрукты также содержат некоторое количество железа. Например, оно есть в яблоках, клубнике, арбузе.

Кроме того, минерал содержат сухофрукты — изюм, чернослив, курага, финики. Также можно добавить в свой рацион куриные яйца, чечевицу, горох и нут.

Правильное питание — лучший способ предотвратить дефицит железа в организме.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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