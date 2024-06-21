Стало известно, возможна ли пересадка зубов

Врач Нуждов: чаще всего пересаживают зубы мудрости

Стоматолог-ортопед Даниил Нуждов сообщил в интервью "ФедералПресс", что в большинстве случаев для заполнения пустого места в челюсти применяют зубы мудрости. Тем не менее, он подчеркнул, что после аутотрансплантации, то есть, процедуры пересадки собственных зубов, возможны осложнения, такие как неприживаемость или воспаление имплантата.

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"Этот процесс называется аутотрансплантацией зуба. Чаще всего так делают с зубами мудрости, но только если они подходят под критерии: сам зуб и его корни полностью здоровы и их можно аккуратно извлечь", — уточнил Нуждов.

Нуждов уточнил, что перед операцией проводят компьютерную томографию и изготавливают шаблон для планируемого к пересадке зуба. После удаления поврежденного зуба, врачи устанавливают на его место зуб мудрости, укрепляя его с помощью шинирования за соседние зубы.

Однако, по мнению специалиста, результаты этой процедуры не всегда успешны, так как зуб может не прижиться. Нуждов также отметил, что "восьмёрка" неизбежно срастается с костью, и при необходимости его удаления потребуется хирургическое вмешательство с выпиливанием зуба. В связи с этим многие хирурги предпочитают использовать искусственные имплантаты.