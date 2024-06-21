Стало известно, возможна ли пересадка зубов

Стоматолог-ортопед Даниил Нуждов сообщил в интервью "ФедералПресс", что в большинстве случаев для заполнения пустого места в челюсти применяют зубы мудрости. Тем не менее, он подчеркнул, что после аутотрансплантации, то есть, процедуры пересадки собственных зубов, возможны осложнения, такие как неприживаемость или воспаление имплантата.
"Этот процесс называется аутотрансплантацией зуба. Чаще всего так делают с зубами мудрости, но только если они подходят под критерии: сам зуб и его корни полностью здоровы и их можно аккуратно извлечь", — уточнил Нуждов.
Нуждов уточнил, что перед операцией проводят компьютерную томографию и изготавливают шаблон для планируемого к пересадке зуба. После удаления поврежденного зуба, врачи устанавливают на его место зуб мудрости, укрепляя его с помощью шинирования за соседние зубы.
Однако, по мнению специалиста, результаты этой процедуры не всегда успешны, так как зуб может не прижиться. Нуждов также отметил, что "восьмёрка" неизбежно срастается с костью, и при необходимости его удаления потребуется хирургическое вмешательство с выпиливанием зуба. В связи с этим многие хирурги предпочитают использовать искусственные имплантаты.
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