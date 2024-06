Стало известно, возможна ли пересадка зубов

Стоматолог-ортопед Даниил Нуждов сообщил в интервью "ФедералПресс", что в большинстве случаев для заполнения пустого места в челюсти применяют зубы мудрости. Тем не менее, он подчеркнул, что после аутотрансплантации, то есть, процедуры пересадки собственных зубов, возможны осложнения, такие как неприживаемость или воспаление имплантата.

Фото: Wikipedia by Bin im Garten is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported