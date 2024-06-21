Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Нуждов: чаще всего пересаживают зубы мудрости
Эксперт рассказала, как правильно выбирать сувениры
Как избавиться от скрипа дворников без замены щёток
Салат с коричневым рисом: полезный гарнир
Дочь Веры Глаголевой похвасталась фигурой в бикини на роскошной яхте
Чем опрыснуть томаты во время цветения?
Кинологи рассказали, как нельзя общаться с собакой
"Авито Недвижимость" заметила рост предложения квартир в аренду на 9,2%
Врач Кашух: сезонные ягоды - богатый источник клетчатки
Врач рекомендовал соблюдать несколько важных правил в летнюю жару

Врач Джилани: в жару нужно пить много воды

1:37
Здоровье

Спасаться от жары можно различными методами: от употребления больших количеств воды до приготовления блюд с водосодержащими продуктами, такими как огурцы, — рассказал семейный врач и уролог Масарат Джилани. В интервью для Newsweek он посоветовал соблюдать несколько важных правил при жаре.

Врач Джилани: в жару нужно пить много воды
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

По мнению доктора, наиболее важным, но и самым очевидным советом является потребление большого количества воды. В жаркую погоду рекомендуется потреблять до трёх литров воды в день и никогда не выходить на улицу без бутылки с водой.

Джилани также отметил, что влагу можно получить из продуктов питания, таких как огурцы, клубника и дыня. Из этих ингредиентов можно приготовить закуски и салаты, которые помогут утолить жажду.

Однако, как подчеркнул эксперт, есть напитки, которых лучше избегать в жаркую погоду.

Доктор пояснил, что избыточное употребление алкоголя в зной условиях затрудняет поддержание необходимого уровня жидкости в организме.

"Если вы потребляете алкоголь, обязательно компенсируйте каждый стакан алкоголя дополнительным стаканом воды", — рекомендовал Джилани.

Кроме того, солевые растворы могут быть полезны для восстановления минералов, потерянных при потоотделении.

"Одним из наиболее явных признаков обезвоживания является тёмный цвет мочи. Здоровая и гидратированная моча должна быть бледно-жёлтого цвета. Если вы заметили, что ваша моча тёмная, пейте больше воды", — резюмировал врач.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Расщупкина Елена
Занимается диагностикой и лечением простатита, пиелонефрита, цистита, орхита, фимоза, парафимоза, короткой уздечки, мужского бесплодия, эректильной дисфункции, хронической венозной недостаточности, гнойных осложнений.
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Муравейко Юрий
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний кожи, как псориаз, акне (угри), розацеа, себорея, экзема, дерматит (аллергический, атопический, контактный, нейродермит), лишаи различного типа.
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Последние материалы
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны
Фрэнсис Форд Коппола выделит от 15 до 20 миллионов долларов на рекламу "Мегаполиса"
Лучшие упражнения, которые помогут стать более гибкими
РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых
Пациентка в ЯНАО перенесла удаление двух метров толстого кишечника
Страховщики получили более 170 обращений из-за урагана в Москве
Британские учёные создали мини-модель печени человека
Певица Саша Савельева рассказала, что бережно относится к мужу Кириллу Сафонову
Роспотребнадзор принял меры по защите России от холеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников