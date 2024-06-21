Врач рекомендовал соблюдать несколько важных правил в летнюю жару

Спасаться от жары можно различными методами: от употребления больших количеств воды до приготовления блюд с водосодержащими продуктами, такими как огурцы, — рассказал семейный врач и уролог Масарат Джилани. В интервью для Newsweek он посоветовал соблюдать несколько важных правил при жаре.
По мнению доктора, наиболее важным, но и самым очевидным советом является потребление большого количества воды. В жаркую погоду рекомендуется потреблять до трёх литров воды в день и никогда не выходить на улицу без бутылки с водой.
Джилани также отметил, что влагу можно получить из продуктов питания, таких как огурцы, клубника и дыня. Из этих ингредиентов можно приготовить закуски и салаты, которые помогут утолить жажду.
Однако, как подчеркнул эксперт, есть напитки, которых лучше избегать в жаркую погоду.
Доктор пояснил, что избыточное употребление алкоголя в зной условиях затрудняет поддержание необходимого уровня жидкости в организме.
"Если вы потребляете алкоголь, обязательно компенсируйте каждый стакан алкоголя дополнительным стаканом воды", — рекомендовал Джилани.
Кроме того, солевые растворы могут быть полезны для восстановления минералов, потерянных при потоотделении.
"Одним из наиболее явных признаков обезвоживания является тёмный цвет мочи. Здоровая и гидратированная моча должна быть бледно-жёлтого цвета. Если вы заметили, что ваша моча тёмная, пейте больше воды", — резюмировал врач.
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