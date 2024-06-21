Врач рекомендовал соблюдать несколько важных правил в летнюю жару

Врач Джилани: в жару нужно пить много воды

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спасаться от жары можно различными методами: от употребления больших количеств воды до приготовления блюд с водосодержащими продуктами, такими как огурцы, — рассказал семейный врач и уролог Масарат Джилани. В интервью для Newsweek он посоветовал соблюдать несколько важных правил при жаре.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

По мнению доктора, наиболее важным, но и самым очевидным советом является потребление большого количества воды. В жаркую погоду рекомендуется потреблять до трёх литров воды в день и никогда не выходить на улицу без бутылки с водой.

Джилани также отметил, что влагу можно получить из продуктов питания, таких как огурцы, клубника и дыня. Из этих ингредиентов можно приготовить закуски и салаты, которые помогут утолить жажду.

Однако, как подчеркнул эксперт, есть напитки, которых лучше избегать в жаркую погоду.

Доктор пояснил, что избыточное употребление алкоголя в зной условиях затрудняет поддержание необходимого уровня жидкости в организме.

"Если вы потребляете алкоголь, обязательно компенсируйте каждый стакан алкоголя дополнительным стаканом воды", — рекомендовал Джилани.

Кроме того, солевые растворы могут быть полезны для восстановления минералов, потерянных при потоотделении.

"Одним из наиболее явных признаков обезвоживания является тёмный цвет мочи. Здоровая и гидратированная моча должна быть бледно-жёлтого цвета. Если вы заметили, что ваша моча тёмная, пейте больше воды", — резюмировал врач.