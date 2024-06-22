Зачем нужно носить солнцезащитные очки: позаботьтесь о своём здоровье

Солнцезащитные очки защищают от преждевременного старения

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ношение солнцезащитных очков важно не только для комфорта, но и для здоровья.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Почему так важно носить солнцезащитные очки

Всё дело в ультрафиолетовых лучах, так как они приводят к помутнению хрусталика и дистрофии сетчатки. Качественные очки блокируют их и предотвращают преждевременное старение.

Ультрафиолетовые лучи одинаково вредны круглый год. Это значит, что защита необходима и зимой. Солнце отражается от поверхности снега, увеличивая визуальную нагрузку.

Ещё одна причина носить затемнённые очки — яркий свет. Очки предотвращают болезненные ощущения и слезотечение. Аксессуар также помогает сделать вождение более безопасным и предотвратить напряжение глаз.

В солнечные дни мы рефлекторно щуримся, и при этом мышцы лица и глаз напрягаются. Это, в свою очередь, приводит к повышенному стрессу. Могут появиться головные боли. Поэтому затемнение необходимо.

Что будет, если не защитить себя от ультрафиолетового излучения

Ношение солнцезащитных очков важно, так как воздействие такого излучения приводит к расстройствам и заболеваниям, таким как катаракта, временная слепота, помутнение, преждевременное старение и потеря остроты зрения.