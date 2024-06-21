Врач рассказала о плюсах и минусах потребления дачных ягод

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Врач Кашух: сезонные ягоды - богатый источник клетчатки

1:17
Здоровье

Сезонные ягоды — кладезь клетчатки, витаминов и других полезных веществ. Однако, как подчёркивает гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с порталом "Доктор Питер", чрезмерное употребление ягод может негативно сказаться на самочувствии.

Врач Кашух: сезонные ягоды - богатый источник клетчатки
Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам специалиста, каждая ягода обладает уникальными свойствами. Например, клубника богата витамином С и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, вишня и черешня богаты антоцианами, обладающими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Жимолость полезна для зрения и профилактики анемии, а крыжовник благотворно влияет на кожу и пищеварительную систему.

Однако переедание ягод может привести к дискомфорту из-за избытка клетчатки, вызывая боли в животе и нарушения стула. В таких случаях Кашух рекомендует пить больше воды и совершить небольшую прогулку.

Если боль в животе усиливается и не проходит несколько часов, сопровождаясь рвотой, поносом и повышением температуры, это может свидетельствовать о кишечной инфекции или обострении хронических заболеваний. В этом случае необходимо обратиться к врачу.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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