Врач рассказала о плюсах и минусах потребления дачных ягод

Врач Кашух: сезонные ягоды - богатый источник клетчатки

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезонные ягоды — кладезь клетчатки, витаминов и других полезных веществ. Однако, как подчёркивает гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с порталом "Доктор Питер", чрезмерное употребление ягод может негативно сказаться на самочувствии.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам специалиста, каждая ягода обладает уникальными свойствами. Например, клубника богата витамином С и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, вишня и черешня богаты антоцианами, обладающими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Жимолость полезна для зрения и профилактики анемии, а крыжовник благотворно влияет на кожу и пищеварительную систему.

Однако переедание ягод может привести к дискомфорту из-за избытка клетчатки, вызывая боли в животе и нарушения стула. В таких случаях Кашух рекомендует пить больше воды и совершить небольшую прогулку.

Если боль в животе усиливается и не проходит несколько часов, сопровождаясь рвотой, поносом и повышением температуры, это может свидетельствовать о кишечной инфекции или обострении хронических заболеваний. В этом случае необходимо обратиться к врачу.