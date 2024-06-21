Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Нуждов: чаще всего пересаживают зубы мудрости
Эксперт рассказала, как правильно выбирать сувениры
Как избавиться от скрипа дворников без замены щёток
Салат с коричневым рисом: полезный гарнир
Дочь Веры Глаголевой похвасталась фигурой в бикини на роскошной яхте
Чем опрыснуть томаты во время цветения?
Врач Джилани: в жару нужно пить много воды
Кинологи рассказали, как нельзя общаться с собакой
"Авито Недвижимость" заметила рост предложения квартир в аренду на 9,2%
Диетолог раскрала, как сделать макароны не только вкусным, но и полезным блюдом

Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны

1:30
Здоровье

Макароны представляют собой легко готовящееся и питательное блюдо, которое можно украсить разнообразными соусами для создания пасты. Однако, в большинстве случаев, их сложно назвать здоровой пищей. ВРач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова, рассказала о том, как сделать это блюдо полезным.

Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны
Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основное внимание следует уделить составу макарон. Они не всегда изготавливаются только из муки и воды, иногда в них добавляют различные ингредиенты, такие как шпинат, чернила, красный перец и другие. На упаковке всегда указывается, из муки какого сорта они сделаны, и наиболее полезными считаются те, что изготовлены из твёрдых сортов пшеницы. В качестве соуса рекомендуется использовать томатный, так как он не только придаёт макаронам приятный вкус, но и обогащает их липиконом, который защищает кожу от вредного излучения. Также важно не переусердствовать с добавлением сыра:

"Сыра нужно немного, до 40 граммов — такое блюдо будет максимально полезным, сытным, безопасным и местами лечебным", — отметила врач, её слова приводит, сайт MK. Ru.

Необходимо помнить, что использование жирных сливочных и сырных соусов может свести на нет все усилия по приготовлению полезных макарон.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Последние материалы
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны
Фрэнсис Форд Коппола выделит от 15 до 20 миллионов долларов на рекламу "Мегаполиса"
Лучшие упражнения, которые помогут стать более гибкими
РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых
Пациентка в ЯНАО перенесла удаление двух метров толстого кишечника
Страховщики получили более 170 обращений из-за урагана в Москве
Британские учёные создали мини-модель печени человека
Певица Саша Савельева рассказала, что бережно относится к мужу Кириллу Сафонову
Роспотребнадзор принял меры по защите России от холеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников