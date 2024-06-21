Диетолог раскрала, как сделать макароны не только вкусным, но и полезным блюдом

Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Макароны представляют собой легко готовящееся и питательное блюдо, которое можно украсить разнообразными соусами для создания пасты. Однако, в большинстве случаев, их сложно назвать здоровой пищей. ВРач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова, рассказала о том, как сделать это блюдо полезным.

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Основное внимание следует уделить составу макарон. Они не всегда изготавливаются только из муки и воды, иногда в них добавляют различные ингредиенты, такие как шпинат, чернила, красный перец и другие. На упаковке всегда указывается, из муки какого сорта они сделаны, и наиболее полезными считаются те, что изготовлены из твёрдых сортов пшеницы. В качестве соуса рекомендуется использовать томатный, так как он не только придаёт макаронам приятный вкус, но и обогащает их липиконом, который защищает кожу от вредного излучения. Также важно не переусердствовать с добавлением сыра:

"Сыра нужно немного, до 40 граммов — такое блюдо будет максимально полезным, сытным, безопасным и местами лечебным", — отметила врач, её слова приводит, сайт MK. Ru.

Необходимо помнить, что использование жирных сливочных и сырных соусов может свести на нет все усилия по приготовлению полезных макарон.