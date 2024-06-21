Британские учёные создали мини-модель печени человека, которая полностью имитирует структуру и функции этого органа

Британские учёные создали мини-модель печени человека

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские учёные создали модель печени в миниатюрном варианте, которую вырастили в лаборатории.

Фото: commons.wikimedia.org by Юлия Колосова is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Учёные из университета Королевского Колледжа Лондона взяли клетки печени человека и синтетический каркас, создав в итоге модель, полностью имитирующую структуру и функции печени человека.

Команда доктора Раими-Абрахам решила создать мини-печень, чтобы на этой модели решить проблему влияния лекарств на печень при их испытании.

Результаты, которые опубликовали в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, показали высокую эффективность созданной модели.