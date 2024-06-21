Летние болезни: специалисты рассказали о том, какие опасности таит в себе тёплое время года

РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом повышается риск заражения различными патогенами, особенно через воду. По информации РИАМО со ссылкой на специалистов, это может произойти при употреблении воды из сомнительных источников или во время купания в открытых водоёмах и бассейнах.

Фото: unsplash.com by Томмазо Форнони is licensed under Creative Commons в качестве универсального общественного достояния CC0 1.0

Такой путь передачи часто вызывает вспышки инфекций в курортных зонах. Недостаточно очищенные овощи и фрукты также могут стать источником заражения. Важно чаще мыть руки, так как микроорганизмы оседают на коже и окружающих предметах. Укусы насекомых тоже представляют опасность в плане инфицирования.

Симптомы заболеваний могут быть разнообразными. Для летних инфекций типичны расстройство желудка, тошнота и лихорадка. При укусах насекомых возможны покраснение, зуд, высыпания и общая интоксикация. Насекомые также могут переносить серьёзные заболевания, такие как энцефалит и боррелиоз. При гепатите А может наблюдаться желтуха. В любом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. Лучше всего предпринимать профилактические меры: купаться только в безопасных водоёмах, соблюдать правила гигиены и носить защитную одежду при выходе на природу.