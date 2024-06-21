Летние болезни: специалисты рассказали о том, какие опасности таит в себе тёплое время года

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РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых

1:21
Здоровье

Летом повышается риск заражения различными патогенами, особенно через воду. По информации РИАМО со ссылкой на специалистов, это может произойти при употреблении воды из сомнительных источников или во время купания в открытых водоёмах и бассейнах.

РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых
Фото: unsplash.com by Томмазо Форнони is licensed under Creative Commons в качестве универсального общественного достояния CC0 1.0

Такой путь передачи часто вызывает вспышки инфекций в курортных зонах. Недостаточно очищенные овощи и фрукты также могут стать источником заражения. Важно чаще мыть руки, так как микроорганизмы оседают на коже и окружающих предметах. Укусы насекомых тоже представляют опасность в плане инфицирования.

Симптомы заболеваний могут быть разнообразными. Для летних инфекций типичны расстройство желудка, тошнота и лихорадка. При укусах насекомых возможны покраснение, зуд, высыпания и общая интоксикация. Насекомые также могут переносить серьёзные заболевания, такие как энцефалит и боррелиоз. При гепатите А может наблюдаться желтуха. В любом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. Лучше всего предпринимать профилактические меры: купаться только в безопасных водоёмах, соблюдать правила гигиены и носить защитную одежду при выходе на природу.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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