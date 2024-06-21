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Россия приняла меры по предотвращению распространения холеры из Украины

Роспотребнадзор предпринял меры по защите России от холеры

0:59
Здоровье

В марте и апреле сотрудники Роспотребнадзора предприняли все необходимые меры для предотвращения распространения холеры в России. В свете сообщений о вспышке инфекции в Херсонской области, находящейся под контролем киевского режима, ведомство подчеркнуло стабильную ситуацию в стране.

Роспотребнадзор предпринял меры по защите России от холеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Роспотребнадзором в марте-апреле были приняты все необходимые меры по недопущению рисков распространения холеры в России в соответствии с санитарными правилами, постановлением главного государственного санитарного врача РФ", — отметили в пресс-службе ведомства 21 июня.

Специалисты Роспотребнадзора обратились с экстренным запросом к Европейскому бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью подтвердить информацию о вспышке холеры. Кроме того, в ведомстве заявили о повышении уровня контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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