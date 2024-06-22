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Зачем регулярно проверять зрение, даже если нет проблем

Посещать окулиста нужно раз в год после 40 лет

1:46
Здоровье

Здоровая зрительная система повышает уровень жизни. Вот почему так важно регулярно посещать офтальмолога.

Посещать окулиста нужно раз в год после 40 лет
Фото: Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему так важно проверять зрение

Мало кто знает, что проверять здоровье зрительной системы нужно даже тогда, когда жалоб нет. Это связано с тем, что многие заболевания на начальной стадии протекают бессимптомно, и заметить какие-либо изменения может только врач.

Поэтому регулярные профилактические визиты — это способ сохранить зрение, уровень жизни и здоровья.

Если у человека уже есть нарушения, обследования помогают следить за прогрессированием заболевания, а также актуальностью метода коррекции. Ведь зрение может измениться: улучшиться или, наоборот, ухудшиться.

Как происходит процесс тестирования зрения

Детям и взрослым старше 40 лет рекомендуется посещать кабинет врача не реже одного раза в год. Для остальных достаточно одного раза в 2 года.

Сначала врач ставит диагноз. Сбор анамнеза — изучение истории болезни пациента. Затем офтальмолог проводит внешний осмотр глаз, а при необходимости и более детальный.

На основании полученных данных врач подбирает диоптрии для каждого глаза отдельно или необходимое лечение. Компьютерные исследования помогают увидеть более полную картину. Проводятся с помощью специального препарата — авторефрактометра.

Вы должны посетить офтальмолога в первой половине дня, чтобы ваши глаза были отдохнувшими. В противном случае полученные данные могут быть неточными.

В самом конце врач выписывает рецепт на лечение или коррекцию зрения.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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