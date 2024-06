Зачем регулярно проверять зрение, даже если нет проблем

Здоровая зрительная система повышает уровень жизни. Вот почему так важно регулярно посещать офтальмолога.

Фото: Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported