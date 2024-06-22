Улучшает здоровье сосудов и кожи: полезные свойства индейки

Индейка не содержит вредного холестерина

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мясо индейки очень нежное на вкус и содержит мало жира.

Фото: flickr.com by джеффри is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Польза индейки для здоровья

Индейка считается едва ли не самым полезным и универсальным мясом. В нём содержатся необходимые организму цинк, селен, калий, фосфор и магний, а также витамины А, В2, В6, В12, D, Е и РР. Эти микроэлементы обеспечивают здоровье сосудов, костей и кожи.

Очевидная польза мяса индейки для организма, подтверждённая ведущими диетологами, обусловлена богатством его состава.

В его состав входят витамины, аминокислоты и множество микроэлементов.

В индейке содержание железа выше, чем в говядине, и она практически не содержит вредного холестерина.

Сколько раз в неделю можно есть индейку

Врачи отмечают, что суточное потребление индейки не должно превышать 150-200 г. Есть можно 1-2 раза в неделю, а в остальные дни лучше запланировать в меню другие виды нежирного мяса или рыбы.

Красное мясо содержит больше витаминов и минералов, чем белое, но в нём также больше жира и калорий.