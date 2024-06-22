Улучшает здоровье сосудов и кожи: полезные свойства индейки

Мясо индейки очень нежное на вкус и содержит мало жира.
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Польза индейки для здоровья
Индейка считается едва ли не самым полезным и универсальным мясом. В нём содержатся необходимые организму цинк, селен, калий, фосфор и магний, а также витамины А, В2, В6, В12, D, Е и РР. Эти микроэлементы обеспечивают здоровье сосудов, костей и кожи.
Очевидная польза мяса индейки для организма, подтверждённая ведущими диетологами, обусловлена богатством его состава. В его состав входят витамины, аминокислоты и множество микроэлементов.
В индейке содержание железа выше, чем в говядине, и она практически не содержит вредного холестерина.
Сколько раз в неделю можно есть индейку
Врачи отмечают, что суточное потребление индейки не должно превышать 150-200 г. Есть можно 1-2 раза в неделю, а в остальные дни лучше запланировать в меню другие виды нежирного мяса или рыбы.
Красное мясо содержит больше витаминов и минералов, чем белое, но в нём также больше жира и калорий.
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