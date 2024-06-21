Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С пляжей Приморья утилизируют достопримечательности
Принц Уильям опубликовал фото с детьми в честь своего 42-летия без жены
Врач Полуэктов: исследований о влиянии гаджетов на сон и снохождение нет
NASA отчиталась об пятых учениях по планетарной обороне Земли
Врач Денисова рассказала, какой продукт поможет снизить холестерин
Тортилья с фруктовой начинкой: сладкий десерт
"Согласие": москвичи пользуются ДМС чаще других россиян
В поисках идеальной текстуры: как уменьшить расширенные поры на лице
Замужняя Катерина Ковальчук засветила обручальное кольцо от Гарика Харламова
Педиатр Зайниддинова рассказала, что делать при появлении потёртостей на внутренней стороне бедра

Россиянам рассказали, как бороться с потёртостями на внутренней поверхности бедра

Здоровье

Летом некоторые люди сталкиваются с появлением потёртостей на внутренней стороне бедра, которые вызывают неприятные ощущения при ходьбе.

Россиянам рассказали, как бороться с потёртостями на внутренней поверхности бедра
Фото: unsplash.com by Henrique Félix is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Для взрослых, у которых эта сложность возникает в связи с избытком массы тела, давно придумали очень удобные рейтузики, штанишки с удлиненным низом, которые позволяют вот эту как раз натирающую часть внутренней поверхности бёдер перекрыть”, — рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

По словам эксперта, можно чаще принимать душ, увлажнять специальными средствами и использовать мази с цинком.

Если у вас нет лишнего веса, а проблема есть, то врач советует обратиться к терапевту или к ортопеду, потому что у вас, возможно, есть нарушения осанки или проблемы именно с походкой.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Последние материалы
Досрочное погашение кредита может стать для банка поводом отказать в новом займе
Самая дешёвая квартира в пределах МКАД сдаётся за 33 тысячи рублей в месяц
Эксперты назвали признаки того, что кошка вас не любит
Акции "Газпрома" упали до уровня 2013 года
Синоптик Ильин рассказал, как не стать жертвой смерча
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Стилист Овечкин рассказал об улучшении самочувствия 33-летней певицы Zivert
Учёные ответили, можно ли оценить состояние кошки по мимике
Кинологи рассказали, что делать, если укусила собака
Банкам компенсируют потери от кредитных каникул участников СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников