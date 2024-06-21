Педиатр Зайниддинова рассказала, что делать при появлении потёртостей на внутренней стороне бедра

Летом некоторые люди сталкиваются с появлением потёртостей на внутренней стороне бедра, которые вызывают неприятные ощущения при ходьбе.
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"Для взрослых, у которых эта сложность возникает в связи с избытком массы тела, давно придумали очень удобные рейтузики, штанишки с удлиненным низом, которые позволяют вот эту как раз натирающую часть внутренней поверхности бёдер перекрыть”, — рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова.
По словам эксперта, можно чаще принимать душ, увлажнять специальными средствами и использовать мази с цинком.
Если у вас нет лишнего веса, а проблема есть, то врач советует обратиться к терапевту или к ортопеду, потому что у вас, возможно, есть нарушения осанки или проблемы именно с походкой.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)