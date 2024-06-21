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Сомнолог опроверг миф о связи между использованием гаджетов перед сном и снохождением

Врач Полуэктов: исследований о влиянии гаджетов на сон и снохождение нет

1:02
Здоровье

Михаил Полуэктов, сомнолог и доцент Первого МГМУ имени Сеченова, прокомментировал предполагаемую связь между использованием смартфонов перед сном и снохождением.

Врач Полуэктов: исследований о влиянии гаджетов на сон и снохождение нет
Фото: commons.wikimedia.org by Eddy BERTHIER is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В интервью Общественной Службе Новостей специалист отметил отсутствие научных доказательств влияния гаджетов на возникновение снохождения. Он подчеркнул, что любые факторы, ослабляющие нервную систему, могут способствовать появлению этого состояния.

"Я бы хотел подчеркнуть, что речь идёт о взрослых людях, потому что детям вряд ли будут давать листать смартфон перед сном. Но при этом у взрослых снохождение случается крайне редко. Однако никакой статистики на этот счёт нет", — уточнил врач.

Полуэктов охарактеризовал снохождение как заболевание, которое обычно проявляется в детском возрасте и, как правило, прекращается к 14 годам. Случаи снохождения у взрослых, по его словам, встречаются крайне редко.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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