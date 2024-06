Эксперт назвал диету, которая помогает сохранить молодость мозга

Профессор Университета Чили и Института Бака в Калифорнии Кристиан Гонсалес-Бийо утверждает, что кетодиета способствует замедлению старения мозга и улучшению памяти. Он сообщил о лучшей диете для молодости мозга Newsweek.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg & Viktorija4 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication