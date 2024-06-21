Эксперт назвал диету, которая помогает сохранить молодость мозга

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Newsweek: кетодиета благоприятно воздействует на мозг

Здоровье

Профессор Университета Чили и Института Бака в Калифорнии Кристиан Гонсалес-Бийо утверждает, что кетодиета способствует замедлению старения мозга и улучшению памяти. Он сообщил о лучшей диете для молодости мозга Newsweek.

Newsweek: кетодиета благоприятно воздействует на мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg & Viktorija4 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гонсалес-Бийо уточнил, что эффективность кетодиеты была подтверждена только на мышах, но результаты эксперимента могут привести к разработке новых методов улучшения работы мозга в старости.

"Кетогенная диета меняет источник энергии для клеток, заменяя углеводы жирами. Такие изменения вызывают метаболический сдвиг, при котором клетки поддерживают свои функции на новом энергетическом субстрате — жире", отметил биолог Кристиан Гонсалес-Бийо.

Гонсалес-Бийо объяснил, что состояние кетоза, возникающее при потреблении 75% жиров в рационе, вызывает метаболические изменения. Эти изменения на молекулярном уровне улучшают связи между клетками мозга, отвечающими за память.

Однако эксперт предупредил, что большинству людей сложно придерживаться кетодиеты из-за строгих пищевых ограничений. Он отметил, что существует риск развития расстройства пищевого поведения, а длительное соблюдение диеты может нарушить баланс жирных кислот и холестерина, повышая риск заболеваний печени и сердца.

"Существуют стратегии, позволяющие обойти некоторые из этих проблем путем предоставления кетоновых тел вместо соблюдения диеты с высоким содержанием жиров. Это заслуживает дальнейшего изучения, чтобы оценить, может ли это стать стратегией улучшения состояния людей в долгосрочной перспективе", — сообщил биолог.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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