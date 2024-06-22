Как понять, что есть проблемы с гормонами: будьте внимательны к сигналам своего организма

Гормональные изменения часто становятся причиной различных проблем со здоровьем.
Недостаток или избыток гормонов обычно сказывается на здоровье и эмоциональном состоянии человека. Если вовремя не принять меры, ситуация ухудшится и вызовет другие проблемы со здоровьем.
Симптомы гормональных нарушений могут быть самыми разными. Например, люди испытывают плаксивость, чрезмерную радость, усталость и раздражительность, перепады давления и сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Также могут появиться частые головокружения, тремор рук.
Гормональный дисбаланс сопровождается проблемами со сном, изменениями веса, расстройствами пищеварения, проблемами с кожей. При проблемах с гормонами часто наблюдается набор или потеря веса, акне, себорея, сухость кожи.
Также отмечаются перепады настроения. Например, депрессия, агрессивность и раздражительность могут быть вызваны гормональными изменениями.
Проблемы с концентрацией внимания и памятью тоже являются распространенным симптомом гормонального дисбаланса.
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