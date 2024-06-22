Как понять, что есть проблемы с гормонами: будьте внимательны к сигналам своего организма

О проблемах с гормонами говорит тремор рук и частая смена настроения

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гормональные изменения часто становятся причиной различных проблем со здоровьем.

Как понять, что с вашими гормонами что-то не так

Недостаток или избыток гормонов обычно сказывается на здоровье и эмоциональном состоянии человека. Если вовремя не принять меры, ситуация ухудшится и вызовет другие проблемы со здоровьем.

Симптомы гормональных нарушений могут быть самыми разными. Например, люди испытывают плаксивость, чрезмерную радость, усталость и раздражительность, перепады давления и сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Также могут появиться частые головокружения, тремор рук.



Гормональный дисбаланс сопровождается проблемами со сном, изменениями веса, расстройствами пищеварения, проблемами с кожей. При проблемах с гормонами часто наблюдается набор или потеря веса, акне, себорея, сухость кожи.

Также отмечаются перепады настроения. Например, депрессия, агрессивность и раздражительность могут быть вызваны гормональными изменениями.

Проблемы с концентрацией внимания и памятью тоже являются распространенным симптомом гормонального дисбаланса.