Узнайте про уникальный продукт, который поможет избавиться от "плохого" холестерина

Врач Денисова рассказала, какой продукт поможет снизить холестерин

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вяленые томаты — популярный ингредиент в средиземноморской кухне. Часто сушёные помидоры используют при приготовлении бутербродов или брускетты. Они придают интересный вкус овощным салатам, добавляют их и в мясные блюда. При этом такой продукт не теряет полезных свойств свежих помидоров. Как рассказал сайту aif.ru врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова, томаты после тепловой обработки только выигрывают, поскольку высокие температуры усиливают действие некоторых полезных веществ.

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Например, в вяленых томатах больше ликопина, чем в свежих. Именно ликопин способствует выведению из организма "плохого" холестерина, тем самым сводя к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также ликопин полезен для зрения, препятствует образованию камней в почках, укрепляет кости. Также вяленые томаты полезны для пищеварения.

"Пищевые волокна или грубая клетчатка, содержащаяся в вяленом овоще, стимулирует моторику пищеварительной системы. Благодаря этому происходит естественная очистка организма", — добавляет врач.

Также в вяленых томатах содержится много минералов, например, калия, который полезен для здоровья сердца и при гипертонии.