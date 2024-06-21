Узнайте про уникальный продукт, который поможет избавиться от "плохого" холестерина

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Врач Денисова рассказала, какой продукт поможет снизить холестерин

1:28
Здоровье

Вяленые томаты — популярный ингредиент в средиземноморской кухне. Часто сушёные помидоры используют при приготовлении бутербродов или брускетты. Они придают интересный вкус овощным салатам, добавляют их и в мясные блюда. При этом такой продукт не теряет полезных свойств свежих помидоров. Как рассказал сайту aif.ru врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова, томаты после тепловой обработки только выигрывают, поскольку высокие температуры усиливают действие некоторых полезных веществ.

Врач Денисова рассказала, какой продукт поможет снизить холестерин
Фото: scientificanimations.com by http://www.scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Например, в вяленых томатах больше ликопина, чем в свежих. Именно ликопин способствует выведению из организма "плохого" холестерина, тем самым сводя к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также ликопин полезен для зрения, препятствует образованию камней в почках, укрепляет кости. Также вяленые томаты полезны для пищеварения.

"Пищевые волокна или грубая клетчатка, содержащаяся в вяленом овоще, стимулирует моторику пищеварительной системы. Благодаря этому происходит естественная очистка организма", — добавляет врач.

Также в вяленых томатах содержится много минералов, например, калия, который полезен для здоровья сердца и при гипертонии.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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