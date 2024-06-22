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Может ли голодание улучшить здоровье и способствовать похудению: важно знать

Интервальное голодание полезно, если длится недолго

1:11
Здоровье

Голодание — обычная практика для тех, кто заботится о своём здоровье. Но безопасно это или нет?

Интервальное голодание полезно, если длится недолго
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хорошо ли голодать

Есть такое понятие, как лечебное голодание. Оно обычно практикуется для того, чтобы снизить артериальное давление, восстановить частоту сердечных сокращений, отрегулировать количество жира в организме.

Всё дело в том, что низкий пульс благотворно влияет на работу сердечной мышцы. Это может помочь укрепить сердце и кровеносные сосуды. Гормон голода играет важную роль в функционировании пищеварительного тракта и в здоровье кишечника.

Как долго можно не есть

Интервальное голодание является самым безопасным способом воздержания от пищи. Эта практика подходит для тех, кто хочет похудеть, но не выдерживает изнурительных правил диет.

Самый популярный интервальный график голодания — 16 часов голодания и 8 часов приёма пищи. Интервальное голодание в течение 3 дней не навредит вашему организму.

Тем не менее, вы должны проконсультироваться с врачом, прежде чем практиковать голодание.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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