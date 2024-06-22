Может ли голодание улучшить здоровье и способствовать похудению: важно знать

Голодание — обычная практика для тех, кто заботится о своём здоровье. Но безопасно это или нет?
Есть такое понятие, как лечебное голодание. Оно обычно практикуется для того, чтобы снизить артериальное давление, восстановить частоту сердечных сокращений, отрегулировать количество жира в организме.
Всё дело в том, что низкий пульс благотворно влияет на работу сердечной мышцы. Это может помочь укрепить сердце и кровеносные сосуды. Гормон голода играет важную роль в функционировании пищеварительного тракта и в здоровье кишечника.
Интервальное голодание является самым безопасным способом воздержания от пищи. Эта практика подходит для тех, кто хочет похудеть, но не выдерживает изнурительных правил диет.
Самый популярный интервальный график голодания — 16 часов голодания и 8 часов приёма пищи. Интервальное голодание в течение 3 дней не навредит вашему организму.
Тем не менее, вы должны проконсультироваться с врачом, прежде чем практиковать голодание.
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