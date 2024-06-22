Полезнее ли лук-порей репчатого лука: он защищает от разных видов рака

Повара используют лук-порей в приготовлении самых разнообразных блюд. Молодой зелёный лук-порей используют в салатах, он улучшает вкус супов. Также его добавляют в овощное рагу, а это делает блюдо более ароматным и придаёт ему нежную остроту.
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В чём польза лука-порея
Лук-порей богат флавоноидами, которые обладают противовоспалительными, противодиабетическими и противоопухолевыми свойствами.
Употребление лука предотвращает возникновение рака желудка, простаты, эндометрия, слизистой оболочки полости рта, почек и других органов.
Как правильно есть лук-порей
Лук-порей употребляют как в сыром, так и в варёном виде. Сушёный лук-порей также используют в пищу. Он может служить гарниром к мясу или рыбе, отлично подходит для салатов и супов.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников