Полезнее ли лук-порей репчатого лука: он защищает от разных видов рака

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Лук-порей защищает от рака и диабета

0:55
Здоровье

Повара используют лук-порей в приготовлении самых разнообразных блюд. Молодой зелёный лук-порей используют в салатах, он улучшает вкус супов. Также его добавляют в овощное рагу, а это делает блюдо более ароматным и придаёт ему нежную остроту.

Лук-порей защищает от рака и диабета
Фото: commons.wikimedia. org by Biso is licensed under public domain

В чём польза лука-порея

Лук-порей богат флавоноидами, которые обладают противовоспалительными, противодиабетическими и противоопухолевыми свойствами.

Употребление лука предотвращает возникновение рака желудка, простаты, эндометрия, слизистой оболочки полости рта, почек и других органов.

Как правильно есть лук-порей

Лук-порей употребляют как в сыром, так и в варёном виде. Сушёный лук-порей также используют в пищу. Он может служить гарниром к мясу или рыбе, отлично подходит для салатов и супов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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