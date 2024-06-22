Полезнее ли лук-порей репчатого лука: он защищает от разных видов рака

Лук-порей защищает от рака и диабета

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повара используют лук-порей в приготовлении самых разнообразных блюд. Молодой зелёный лук-порей используют в салатах, он улучшает вкус супов. Также его добавляют в овощное рагу, а это делает блюдо более ароматным и придаёт ему нежную остроту.

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В чём польза лука-порея

Лук-порей богат флавоноидами, которые обладают противовоспалительными, противодиабетическими и противоопухолевыми свойствами.

Употребление лука предотвращает возникновение рака желудка, простаты, эндометрия, слизистой оболочки полости рта, почек и других органов.

Как правильно есть лук-порей

Лук-порей употребляют как в сыром, так и в варёном виде. Сушёный лук-порей также используют в пищу. Он может служить гарниром к мясу или рыбе, отлично подходит для салатов и супов.