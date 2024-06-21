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Продуктивный завтрак: как зарядиться энергией на целый день

Сбалансированный завтрак улучшает метаболизм и даёт энергию

1:21
Здоровье

В то время как некоторые люди пропускают завтрак, другие рассматривают его как свою главную возможность получить энергию на день.

Сбалансированный завтрак улучшает метаболизм и даёт энергию
Фото: commons.wikimedia.org by 66saeedz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Правильный завтрак на самом деле может быть очень полезным, он позволит вам оставаться активным и энергичным до следующего приёма пищи.

Регуляция уровня сахара в крови

Завтрак обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, в том числе углеводами. Эти углеводы расщепляются до глюкозы, основного источника энергии для мозга. Хорошо сбалансированный завтрак помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая энергетические сбои и способствуя устойчивой когнитивной функции в течение всего утра.

Улучшение концентрации

Завтрак влияет на высвобождение нейротрансмиттеров, таких как дофамин и серотонин, которые играют ключевую роль в настроении и когнитивных функциях.

Правильное питание по утрам поддерживает оптимальную выработку нейротрансмиттеров, что приводит к улучшению концентрации и внимания.

Повышение метаболизма

Завтрак запускает метаболизм после ночного голодания во время сна. Эта повышенная скорость метаболизма помогает организму эффективно преобразовывать пищу в энергию, способствуя бодрости и продуктивности.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
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Специалист Лушанин Михаил
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