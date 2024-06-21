Продуктивный завтрак: как зарядиться энергией на целый день

В то время как некоторые люди пропускают завтрак, другие рассматривают его как свою главную возможность получить энергию на день.
Правильный завтрак на самом деле может быть очень полезным, он позволит вам оставаться активным и энергичным до следующего приёма пищи.
Завтрак обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, в том числе углеводами. Эти углеводы расщепляются до глюкозы, основного источника энергии для мозга. Хорошо сбалансированный завтрак помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая энергетические сбои и способствуя устойчивой когнитивной функции в течение всего утра.
Завтрак влияет на высвобождение нейротрансмиттеров, таких как дофамин и серотонин, которые играют ключевую роль в настроении и когнитивных функциях.
Правильное питание по утрам поддерживает оптимальную выработку нейротрансмиттеров, что приводит к улучшению концентрации и внимания.
Завтрак запускает метаболизм после ночного голодания во время сна. Эта повышенная скорость метаболизма помогает организму эффективно преобразовывать пищу в энергию, способствуя бодрости и продуктивности.
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