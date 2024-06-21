Педиатр Зайниддинова: перегрев ребёнка является основной причиной потницы

Педиатр Зайниддинова рассказала, как уберечь малыша от потницы

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом в жару родители малышей до года часто встречаются с такой проблемой, как потница. О том, как не допустить её возникновения и что делать, если она уже появилась, NewsInfo.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

Фото: flickr.com by Dylan Parker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам эксперта, именно перегрев ребёнка является основной причиной потницы. Поэтому главной профилактикой её появления является поддержание оптимального температурного режима. В этом может помочь правильная одежда, регулярная гигиена, соблюдение интервалов при смене подгузников.

"В целом смена подгузников, долженствующий интервал смены подгузников — примерно раз в 3 часа, не дольше, а в жару мы просим чаще менять подгузники и позволять ребенку принимать воздушные ванны так, чтобы малышу было комфортно и свежо”, — посоветовала педиатр.

Если так случилось, что потница всё же появилась, то врач посоветовала показаться специалисту.

"Минимальные проявления потницы в виде небольшой сыпи проходят быстро, и глобально качество жизни ребенку не снижает. Но если мы говорим о массивных проявлениях и о присоединении каких-то вторичных инфекционных проявлений, здесь малышу действительно некомфортно, здесь может подниматься температура, здесь может быть беспокойство, зуд, здесь может присоединиться терапия антибактериальная при необходимости. И всё это, конечно, строго по назначению детского доктора”, — рассказала она.