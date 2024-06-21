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Острый коронарный синдром может указывать на серьёзное поражение коронарных артерий сердца

Россиянам рассказали, что такое ОКС и какая помощь необходима

2:15
Здоровье

В кардиологии существует такой термин, как острый коронарный синдром. Когда необходимо обратиться к врачу и какая медицинская помощь должна быть оказана по полису ОМС, рассказали специалисты системы страхования.

Россиянам рассказали, что такое ОКС и какая помощь необходима
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Острый коронарный синдром (ОКС) — это группа симптомов, которые позволяют подозревать у пациента острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию. Чаще всего симптомом является боль за грудиной.

Обычно термин ОКС применяют до основной постановки диагноза. При появлении симптомов обязательна консультация с кардиологом, потому что возможны серьёзные проблемы с коронарными артериями сердца.

"Важно понимать, что все необходимые диагностические методы обследования и современные возможности лечения поражённых коронарных артерий, включая стентирование или аорто-коронарное шунтирование, являются доступными по базовой программе ОМС. То есть пациент может их получить бесплатно на всей территории РФ по полису ОМС", — подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал МС" Михаил Пушков.

Симптомы, при которых необходимо обратиться за помощью: внезапно возникшее чувство "дискомфорта" в груди, которое проявляется сжатием, давлением, болью или тяжестью. При этом вы можете ощущать, как боль распространяется на левую руку, плечо, горло и нижнюю челюсть, а также на верхнюю часть живота. Может наблюдаться потливость, тошнота, одышка или даже потеря сознания, пишет сайт aif.ru.

При подобных симптомах нужно вызвать скорую помощь, которая обязательно должна провести ЭКГ. На месте фельдшер скорой решит госпитализировать вас или направить на приём к кардиологу.

"Если приёма на ближайшее время нет, то настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к специалистам страховой медицинской организации, которая выдала вам полис ОМС, они обязательно окажут вам помощь — свяжутся с руководством медицинской организации и помогут своевременно попасть к врачу", — посоветовал Пушков.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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