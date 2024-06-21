Определены наиболее типичные "глазные" проявления ботулизма

Снижение двигательной активности глазных мышц и ухудшение зрения могут быть признаками ботулизма. Часто это проявляется в виде двоения в глазах и мелькания мушек. Об этом RT сообщила врач-инфекционист-гепатолог Екатерина Киндалова из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Самарского государственного медицинского университета.
"Человек видит туман, сетку, мелькание мушек перед глазами, очень частый симптом — двоение в глазах. Нарастает чувство сухости во рту, голос становится гнусавым, появляются нарушения глотания (дисфагия), в горле чувствуется комок. Больной попёрхивается пищей", — уточнила врач.
Киндалова также отметила, что начальные симптомы ботулизма включают кишечные расстройства и интоксикацию, такие как головные боли, слабость, неприятные ощущения в животе, рвота и повышение температуры. В первый день преобладают симптомы кишечного расстройства, затем на первый план выходят неврологические нарушения. По мере прогрессирования инфекции развивается паралитический синдром, затрудняющий дыхание.
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